شهر العسل تعيد على سالم إلى المسرح

سلوى عثمان





تقدم المخرجة سمر جلال العرض المسرحي "شهر العسل" على المسرح الفلكى بالجامعة الأمريكية بوسط البلد، أيام 13، 14، 15 فبراير الحالي، الساعة 8 مساء، وهى مقتبسة من عرض بنفس الاسم تأليف الراحل على سالم.





المسرحية من فصل واحد، وتدور حول قلق الشباب من المستقبل وخوفهم على أحلامهم، ويقدم نموذجًا لهؤلاء الشباب من خلال هواجس كاتب شاب عاش حياته كلها يسيطر عليه شعور الخوف والقلق من كل شيء يمر به، وظلّ فى مكانه لا يأمل فى تطور له ولمجتمعه بل يأمل فقط فى البقاء فى الحياة دون روح.





العرض بطولة مها عمران، أحمد رضوان، فهد إبراهيم، ديكور وملابس باسم هانى، موسيقى هشام أنس، وإخراج سمر جلال.



