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رياضة
الزمالك يخوض مرانه الأخير استعدادا لدجلة
الثلاثاء 13 فبراير 2018 05:33 م
الزمالك يخوض مرانه الأخير استعدادا لدجلة
أخر الأخبار
الزمالك يخوض مرانه الأخير استعدادا لدجلة
على المصرى
تجمع لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذى تم أدراج أسمائهم فى قائمة الـ 18 لاعب، التى ستخوض مباراة وادى دجلة، غدا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرون للدورى المصرى الممتاز، منذ قليل، فى أحد فنادق القاهرة، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء.
ومن المنتظر أن يخوض الزمالك، مرانه الأخير، فى تمام الرابعة والنصف مساءا اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولى، فيما خاضت المجموعة التى أستبعدت من اللقاء، مران صباحى، على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، بمقر النادى، تحت إشراف أيمن عبد العزيز مدرب الفريق.
وكان إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، قد أعلن مساء أمس الاثنين، قائمة الزمالك لخوض المباراة، وادى دجلة ، وتضم أحمد الشناوي وعمر صلاح لحراسه المرمي، ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز ومؤيد العجان للدفاع، ومعروف يوسف ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز وطارق حامد وعبد الله جمعه وأيمن حفني ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد توفيق وعماد فتحى وأحمد مدبولى للوسط، وكابونجو كاسونجو ومحمد عنتر للهجوم.
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