قرارات رادعة للجنة مسابقات الدرجة الثانية

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عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد كامل، وأصدرت عدة قرارات رادعة، أبرزها إيقاف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادى نجوم المستقبل، عقب الأحداث التى شهدتها لقاء فريقه أمام نادى إف سى مصر، بعدما ذكر الحكم طارق مجدي، في تقريره بهجوم الأول عليه هجومًا حادًّا.





وتم إيقاف مدير الكرة بنادي نجوم المستقبل، 8 أشهر، اعتبارًا من تاريخ المباراة، لما بدر منه تجاه حكَم المباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 7000 جنيه، تُسدَّد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد، على أن تُخصم من مستحقاته لدى ناديه.





وقررت اللجنة نقل المباراة المقبلة لنادي نجوم المستقبل خارج ملعبه "دون جمهور"، والالتزام بالمسموح بتواجدهم في المباريات مع التنبيه بمضاعفة العقوبات في حالة التكرار ، نظرًا لما بدر من أحداث، وتوقيع غرامة مالية على النادي مقدارها 5000 جنيه، تُسدَّد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد، نظرًا لما بدر من شادي محمد الطويلة عضو مجلس الإدارة، ورفع مذكرة لمجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.





وتوقيع غرامة مالية على نادي نجوم المستقبل مقدارها 3000 جنيه، نظرًا لما بدر من عامل النادي من التعدِّي على حكم المباراة، وتوقيع غرامة مالية أخرى على النادي مقدارها 500 جنيه، نظرًا لما بدر من محمد صلاح المدير الفني للفريق، تجاه حكم المباراة.





واحتسب نتيجة المباراة 2/ صفر لصالح نادي إف سي مصر، وإيقاف سعيد عبدالعزيز مدرب نادي نجوم المستقبل، عقب طرده للاعتراض على قرارات الحكم، وإيقافه مباراة رسمية اعتبارًا من تاريخ المباراة، بالإضافة لتوقيع غرامة مالية مقدرها 250 جنيهًا، تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد، على أن تخصم من مستحقاته لدى ناديه.





وإيقاف عبد الشافي إبراهيم مدرب نادي نجوم المستقبل، 8 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه مقدراها 5000 جنيه، تُسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد، على أن تُخصم من مستحقاته لدى ناديه؛ لما بدَر منه تجاه حكَم المباراة.



