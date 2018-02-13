وزير النقل: القومي للطرق رسخ مبادئ الجودة والالتزام عند الشركات

"البحر الاحمر " تذبح "عجل" بمناسبة ازدواج طريق "سفاجا - القصير"





قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش تفقده طريق سفاجا القصير، إن المشروع القومي للطرق الذي أطلقه الرئيس رسخ ثقافة ومبادئ السرعة في الأعمال الإنشائية في المشروعات، والجودة فيما يخص الجانب الفني، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الالتزام، مضيفًا: المشروع القومي له فضائل كثيرة.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري، ستنفذ طريق سفاجا - القصير، الذي يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من "القومي للطرق"، بنفس الجودة والسرعة الالتزام الذي نفذ بها مشروع طريق شبرا بنها الحر.

يشار إلى أن المرحلة الثالثة من القومي للطرق تشمل، 6 مشروعات، منها ازدواج وتطوير طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بطول 400 كم، ليشمل 6 حارات بكل اتجاه، بينهم 3 حارات للشاحنات و3 حارات للركاب، بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار جنيه، وازدواج طريق 6 أكتوبر ـ الواحات بطول 325 كم وتكلفة 750 مليون جنيه، بحيث يتكون من 3 حارات بكل اتجاه، وازدواج وصلتى ربط طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط بحيث يصبح 3 حارات بكل اتجاه بإجمالي أطوال 180 كم بتكلفة 1.25 مليار جنيه، إضافة الي مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر - سفاجا– مرسى بطول 213 كم وتكلفة 1.07 مليار جنيه بحيث يتكون من 3 حارات فى كل اتجاه.

كما تشمل المرحلة، توسعة طريق القاهرة ـ السويس فى المسافة من الدائري الإقليمي حتى دائري القاهرة الكبرى، مع إنشاء حارتين للشاحنات فى كل اتجاه ليتكامل مع الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومي من الدائري الإقليمي حتى مدخل السويس، وذلك بإجمالي أطوال 37 كم وتكلفة 500 مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي " 4 حارة ـ اتجاه" بالإضافة 2 كوبري بإجمالي أطوال 24 كم وتكلفة 550 مليون جنيه.