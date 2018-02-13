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نقل وملاحة
وزير النقل: القومي للطرق رسخ مبادئ الجودة والالتزام عند الشركات
الثلاثاء 13 فبراير 2018 05:16 م
هشام عرفات وزير النقل الجديد
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هشام عرفات وزير النقل الجديد
"البحر الاحمر " تذبح "عجل" بمناسبة ازدواج طريق "سفاجا - القصير"
البحر الأحمر - مدحت اسماعيل:
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش تفقده طريق سفاجا القصير، إن المشروع القومي للطرق الذي أطلقه الرئيس رسخ ثقافة ومبادئ السرعة في الأعمال الإنشائية في المشروعات، والجودة فيما يخص الجانب الفني، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الالتزام، مضيفًا: المشروع القومي له فضائل كثيرة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري، ستنفذ طريق سفاجا - القصير، الذي يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من "القومي للطرق"، بنفس الجودة والسرعة الالتزام الذي نفذ بها مشروع طريق شبرا بنها الحر.
يشار إلى أن المرحلة الثالثة من القومي للطرق تشمل، 6 مشروعات، منها ازدواج وتطوير طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بطول 400 كم، ليشمل 6 حارات بكل اتجاه، بينهم 3 حارات للشاحنات و3 حارات للركاب، بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار جنيه، وازدواج طريق 6 أكتوبر ـ الواحات بطول 325 كم وتكلفة 750 مليون جنيه، بحيث يتكون من 3 حارات بكل اتجاه، وازدواج وصلتى ربط طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط بحيث يصبح 3 حارات بكل اتجاه بإجمالي أطوال 180 كم بتكلفة 1.25 مليار جنيه، إضافة الي مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر - سفاجا– مرسى بطول 213 كم وتكلفة 1.07 مليار جنيه بحيث يتكون من 3 حارات فى كل اتجاه.
كما تشمل المرحلة، توسعة طريق القاهرة ـ السويس فى المسافة من الدائري الإقليمي حتى دائري القاهرة الكبرى، مع إنشاء حارتين للشاحنات فى كل اتجاه ليتكامل مع الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومي من الدائري الإقليمي حتى مدخل السويس، وذلك بإجمالي أطوال 37 كم وتكلفة 500 مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي " 4 حارة ـ اتجاه" بالإضافة 2 كوبري بإجمالي أطوال 24 كم وتكلفة 550 مليون جنيه.
وقد ذبحت محافظة البحر الاحمر ، "عجل احتفالا بمناسبة البدء في مشروع ازدواج طريق سفاجا -القصير مرسى علم، اثناء جولة تفقيدية لوزير النقل برفقة اللواء اخمد عبدالله محافظ البخر الاحمر .
وقال المحافظ في تصريحات صحفية ان ازدواج الطريق كان اولي مطالب الأهالي لما له من أهمية بالغة لافتا، ان الطريق سيساهم في تخفيف الضغط المروري وتقليب الحوادث .
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