البرلمان يشيد بعقوبات قانون حماية المستهلك

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب إن قانون حماية المستهلك يُسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين في التعامل مع المؤسسات، منتقدًا أحوال فنادق منطقة وسط البلد وسوء الخدمات بها.



وقال عبدالعال، خلال الجلسة المنعقدة الآن، "حال الفنادق لا يسر عدو ولا حبيب"، تعقيبًا على كلمة النائب عمرو صدقي، عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، الذي أكد أهمية هذا القانون في حماية المواطنين من التعرض لأي مشكلات بسبب سلع بعينها أو بسبب جهات تقدم خدمات بشكل غير جيد.



فيما أثنى عبدالعال، على كلمة النائب بكونه خبيرًا في المجال السياحي، مؤكدًا دور هذا القانون في الحفاظ على حقوق المواطنين في التعامل مع المؤسسات.



من ناحيته، قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى لمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية المستهلك من القوانين ذات الأهمية القصوى لكل مواطن وأسرة مصرية.



وأضاف حسب الله، أن أهمية القانون تأتى فى ظل كثرة منافذ عرض السلع عبر شاشات التلفزيون، الأمر الذي يتطلب قانونًا يحفظ حقوق المواطنين.



وأشاد حسب الله، بالنص على عقوبات بمشروع القانون، ووصفها بالرادعة حيث تصل لميلون جنيه.



وأكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك هام لمصلحة كل من المنتج والمستهلك.



فيما أكد عماد جاد، عضو مجلس النواب، أن القانون توقيته مهم، خصوصًا أنه سيعمل على تلافي سلبيات تعامل المواطن مع البائع، قائلًا: البعض لما بيقول لحد بيبيع حاجة هشتكيك لحماية المستهلك يقوله اركب أعلى خيلك.



وشدد النائب على ضرورة تفعيل دور الجهاز وتحديد العقوبات بالمخالفات، مما سيعمل على تبديل الصورة النمطية للجهاز في عدم تطبيق القانون.



وشدد على ضرورة تفعيل عامل الردع وتطبيق الإجراءات الواردة في القانون سيمكن جهاز حماية المستهلك من القيام بدوره في ضبط الأسواق.



من جانبها أكدت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المستهلك في الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من جشع التجار ووضع ضوابط ورقابة حاسمة وحازمة على الأسواق.



ولفتت النائبة إلى أن القانون سيكون له دور في مواجهة الإعلانات المضللة المنتشرة على الفضائيات، مضيفة :" فيه حد اتصل بمسابقة وقالوا إنه كسب عربية، خد سواق عشان هو مش بيعرف يسوق، وراح يستلم السيارة لقاها لعبة".