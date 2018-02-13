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بورصة وشركات
14.4 مليون جنيه خسائر مصر للأسمنت قنا خلال 2017
الثلاثاء 13 فبراير 2018 03:47 م
مصر للأسمنت – قنا
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مصر للأسمنت – قنا
رجب عزالدين
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا، تحولها للخسارة بقيمة 14.4 مليون جنيه، خلال السنة المنتهية 31 ديسمبر 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 378.1 مليون جنيه خلال 2016.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن صافى الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية المجمعة نتيجة رد أصول ضريبة مؤجلة غير مستغلة متبقية من عام 2013، بمبلغ 64.4 مليون جنيه لشركة أسيك المنيا للأسمنت إحدى الشركات التابعة، والمملوكها لها بنسبة 60%.
وأضافت الشركة أنها حققت صافى أرباح نشاط بقيمة 368.4 مليون جنيه، خلال السنة المذكورة، كما حققت صافى ربح قبل الضريبة قدره 62.1 مليون جنيه.
وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة للشركة تسجيل صافى ربح قدره 23.5 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 186.5 مليون جنيه خلال 2016.
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