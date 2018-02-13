تعيين سوزان عبدالعال رئيسًا للمعهد القومى لعلوم البحار

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

المال - خاص



أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين د. سوزان الحسانين عبدالعال خليف رئيسًا للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.