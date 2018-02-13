السيسي يناقش إستراتيجية تطوير منظومة التعليم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المال - خاص



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عاصم عبد المحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ناقش إستراتيجية تطوير منظومة التعليم، وعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في هذا الصدد، مشيراً إلى التحديات التي تواجه عملية تطوير وتحسين جودة التعليم، مؤكداً أن الخطة تسعى إلى بناء الإنسان المصري منذ النشأة والطفولة، والارتقاء بالأجيال الحالية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على التعلم المستمر.



وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن الارتقاء بمستوى المعلمين يعد من أهداف الخطة الرئيسية، من خلال تطوير مهاراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، كما أن الخطة تشمل توفير مراجع علمية في شتى المجالات للطلاب من خلال بنك المعرفة، فضلاً عن تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطوير عملية التعليم.



وأوضح أن إعداد وتنفيذ الخطة يتم بالتعاون مع عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل اليابان والمملكة المتحدة، فضلاً عن عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة "اليونيسف"، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية المتخصصة.



وأكد وزير التربية والتعليم أن الخطة راعت تطوير نظام التعليم الحالي لحين تطبيق النظام الجديد، من خلال وضع نظام عادل للتقييم يقيس الفهم والقدرة على حل المشكلات، بدلاً من قياس مهارات الحفظ واسترجاع المعلومات.



وذكر السفير أن الرئيس أكد أهمية تنمية المهارات المطلوبة للطالب المصري في مراحل التعليم المختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، لتعظيم الاستفادة من ثروة مصر الحقيقية التي تتركز في أبنائها، موجهاً بضرورة تطوير أساليب التعلم والمحتوى التعليمي المناسبين لتحقيق ذلك الهدف، واستخدام أحدث التقنيات التعليمية في مختلف مراحل التعليم، وأن تتواكب خطة تطوير التعليم مع أحدث المعايير العالمية في هذا المجال ليصبح الهدف من الدراسة في كافة مراحلها هو المعرفة واكتساب المهارات والكفاءة وليس فقط الحصول على المقعد الجامعي والمؤهل الدراسي.