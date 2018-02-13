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اقتصاد وأسواق
بالصور.. التموين تطرح دواجن أوكرانية بالمجمعات الاستهلاكية
الثلاثاء 13 فبراير 2018 03:15 م
دواجن أوكرانية
أخر الأخبار
دواجن أوكرانية
- 900 جرام بسعر 15.5 جنيه، والكيلو بـ17 جنيهاً.. والصلاحية تنتهي 20 مارس
دعاء حسني ومحمد مجدي
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الدواجن الأوكرانية المجمدة بفروع المجمعات الاستهلاكية، الأهرام والنيل والإسكندرية، ضمن حملتها لتخفيض أسعار البيع بالسوق المحلية.
وكشفت جولة لـ"المال"، عن طرح نوعين من تلك الدواجن، وزن 900 جرام بسعر 15.5 جنيه، ووزن 1 كيلو بسعر 17 جنيهًا، تحت اسم "أوكرانين تشيكن"، ومدون على غلاف الدجاجة المجمدة انتهاء صلاحيتها في 20 مارس 2018، بينما تاريخ الإنتاج 21 مارس 2017.
يشار إلى أن وزارة التموين طرحت بداية الشهر الجاري دواجن برازيلية مجمدة تنتهي صلاحيتها نهاية فبراير الجاري، وزن 1 كيلو بسعر 17 جنيهًا، وذلك في السلاسل الحكومية والمنافذ الثابتة.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر حكومي مسئول لـ"المال"، أنه تم الحصول على ما يقرب من 3.5 إلى 4 آلاف طناً من تلك الدواجن من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، ليتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وزارة التموين
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