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نقل وملاحة
وصول القاطرة الجديدة إسكندرية 4 لميناء الثغر
الثلاثاء 13 فبراير 2018 03:11 م
القاطرة البحرية الجديدة إسكندرية 4
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القاطرة البحرية الجديدة إسكندرية 4
معتز محمود:
استقبل ميناء الإسكندرية اليوم القاطرة البحرية الجديدة "إسكندرية 4" التي تم بناؤها في شركة التمساح إحدى شركات قناة السويس.
وقال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إن "إسكندرية 4" وصلت الميناء وسوف تصل قاطرة أخري خلال أيام ليتم تدشين القاطرتين معا ودخولهما الخدمة في شهر أبريل القادم بعد التأكد من جاهزيتهم فنياً وقانونيا.
وأضاف عطية أن القاطرة البحرية "إسكندرية 4" تم بناؤها بتكلفة بلغت 69 مليون جنيه، بمواصفات ملاحية عالمية، حيث تم تجهيزها بكافة الأجهزة الملاحية التي تختص بالتعارف، والأعماق، وأعلي درجات الحريق، والاتصال الصوتي الداخلي.
ولفت إلى أن القاطرة تضم أجهزة تحديد الأهداف والمواقع وخطوط السير الداخلي والخارجي، وأجهزة تحديد المواقع وخطوط السير والمسارات، وأجهزة قياس الأعماق، وأجهزة قياس حالة الطقس وتلقي الاستغاثات، كما أنها مجهزة بأجهزة ترسل إشارات تحدد مكان تواجد القاطرة في حالة الغرق أو الفقدان.
وذكر اللواء عطية أن هذه القاطرة تراكتورز يبلغ طولها 35 مترا، وعرضها 11 مترا، وغاطسها 5.5 متر، وقدرة ماكيناتها 2600 حصان لكل ماكينه تختص بالقطر والشد وإطفاء الحريق.
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