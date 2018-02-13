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سيـــاســة
نصر: تمويل المشروعات متناهية الصغر وصل إلى 7 مليارات جنيه
الثلاثاء 13 فبراير 2018 02:52 م
سحر نصر في البرلمان
أخر الأخبار
سحر نصر في البرلمان
ياسمين فواز:
أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، أن تمويل المشروعات متناهية الصغر وصل لـ7 مليارات جنيه استفاد منه 2.2 مليون مواطن 70% منهم من السيدات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، بعد أخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تتوجه إلى مساعدة الشباب والمرأة المعيلة بشكل عام وبخاصة فى محافظات الصعيد وسيناء التى تحتاج إلى الكثير من ضخ الأموال والفرص من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحة أن تحرك الحكومة جاء أيضا من خلال تقديم الدعم الفنى لأولئك المستفيدين من تلك المشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة مستمرة فى دعمها للقطاع الخاص الذى يساهم فى توفير الكثير من فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين دخل المواطن لذا تدخلت الدولة سريعا من أجل تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية.
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