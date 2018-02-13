قابيل يبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع بريطانيا

طارق قابيل

محمد ريحان



أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين المسئولين في كل من مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط الحكومتين، ومنظمات الأعمال بالبلدين.



وقال إن مصر حريصة على استمرار ونمو العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا، والانتقال بها لآفاق أرحب، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تؤثر مطلقًا فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، جيرفي دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني لمصر، الذي تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبريطانيا، خاصة في ضوء الإعلان عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، حضر اللقاء جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة.



ولفت قابيل إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري، مشيرًا إلى سعى الجانبين المصري والبريطاني لتوفير المناخ المناسب لتنمية الاستثمارات المتبادلة بين رجال القطاع الخاص في الجانبين.



وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تذليل كل العقبات التي قد تواجه الشركات البريطانية العاملة في مصر بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصةً وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 شركة ومشروعًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نموًا كبيرًا في الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا في كل المجالات.



وأوضح قابيل أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي، كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليميًا ودوليًا.



ولفت إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر الأمر الذي سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البريطانيين في مصر.



وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل بالتنسيق مع الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لضمان استمرار قوة العلاقات الاقتصادية مع كل الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات المشتركة لبريطانيا مع دول القارة الأفريقية وتعزيز أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع دول هذه القارة الواعدة وعلى رأسها مصر.



ومن جانبه أكد جيرفي دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني لمصر أن زيارته لمصر تأتي في وقت شديد الأهمية، حيث تسعى بريطانيا لتعزيز علاقات الشراكة التي تربطها مع مصر، خاصةً في ظل إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أن الوفد المرافق له يضم 15 شركة من كبرى الشركات البريطانية المهتمة بالسوق المصرية، وهو أكبر وفد من الشركات البريطانية يزور مصر خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يؤكد أهمية السوق المصرية كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا.



وقال دونالدسون إن مجتمع الأعمال في البلدين يلعب دورًا أساسيًا في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، الأمر الذي تدعمه الحكومتان المصرية والبريطانية؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في كل مجالات التعاون وعلى مختلف الأصعدة.



وأكد جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع الحكومة المصرية لدراسة الموقف المستقبلي للعلاقات الثنائية في إطار إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.