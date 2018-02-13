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استثمار
مجلة إيكونوميست تنشر تقريرها السنوى عن الاقتصاد المصرى
الثلاثاء 13 فبراير 2018 02:45 م
مجلة إيكونوميست
أخر الأخبار
مجلة إيكونوميست
خالد بدر الدين
نشرت وحدة إيكونوميست الاستخبارية EIU، التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية، هذا الأسبوع، تقريرها السنوى عن الاقتصاد المصرى، والذى يساعد المستثمرين على التخطيط فى مواجهة التغيرات الاقتصادية والسياسية والمالية التى ستغير الأجواء فى مصر، وبالتالى ستؤثر على إستراتيجية الشركات ورجال الأعمال خلال هذا العام.
وذكرت وحدة EIU إن التقرير يقدم تحليلا لأهم التطورات السياسية والاقتصادية مع توقعات للاتجاهات الرئيسية فى السياسة والاقتصاد خلال الخمس سنوات القادمة مع موجز للنظرة المستقبلية يوضح الموقف الراهن والاتجاه الذى تسير فيه مصر ويحتوى أيضا على بيانات وأحداث جديدة فى ضوء تأثيراتها على المستقبل.
ويحلل تقرير وحدة EIU التكتيك اللازم للشركات لدخول السوق المصرية واستراتيجيات الشركات الدولية وتحديد الفرص والمخاطر والتعرف على أحدث التطورات على المستوى العالمى مما يساعد المستثمرين على العمل فى مصر.
ويحتوى التقرير على تغطية شاملة لمصر من ناحية الاستقرار السياسى ومراقبة الانتخابات والعلاقات الدولية واتجاهات السياسات والسياسة المالية والسياسة النقدية والنمو الاقتصادى والتضخم وأسعار الصرف خلال الفترة القادمة.
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