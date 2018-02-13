خطة النواب تجتمع مع المالية اليوم لاستكمال موازنة البرامج والأداء

وزارة المالية

ياسمين فواز:



قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها اليوم بحضور وزارتي المالية والتخطيط لاستلام التقرير الربع الأول والثاني من وزارة التربية والتعليم، والتقرير الربع الأول من وزارة التعليم العالي على أن تسلم الربع الثاني في 28 من الشهر الجاري، واستلام الربع الثاني من وزارة الاتصالات.



وأضافت نبيل أن وزارة المالية ستقدم تقريرا عن الوزارات التي سلمتها تقرير الموازنة بعد مراجعتها، وذلك الساعاة السادسة مساء اليوم.



كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر الخميس؛ لمتابعة ما وصلت إليه وزارات "المالية والآثار والقوى العاملة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتجارة والتموين والشباب والرياضة والصحة" مع وزارة المالية والتخطيط في موازناتها.