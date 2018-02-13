EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
خطة النواب تجتمع مع المالية اليوم لاستكمال موازنة البرامج والأداء
الثلاثاء 13 فبراير 2018 02:43 م
وزارة المالية
أخر الأخبار
وزارة المالية
ياسمين فواز:
قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها اليوم بحضور وزارتي المالية والتخطيط لاستلام التقرير الربع الأول والثاني من وزارة التربية والتعليم، والتقرير الربع الأول من وزارة التعليم العالي على أن تسلم الربع الثاني في 28 من الشهر الجاري، واستلام الربع الثاني من وزارة الاتصالات.
وأضافت نبيل أن وزارة المالية ستقدم تقريرا عن الوزارات التي سلمتها تقرير الموازنة بعد مراجعتها، وذلك الساعاة السادسة مساء اليوم.
كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر الخميس؛ لمتابعة ما وصلت إليه وزارات "المالية والآثار والقوى العاملة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتجارة والتموين والشباب والرياضة والصحة" مع وزارة المالية والتخطيط في موازناتها.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا