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سيـــاســة
الوزراء يحيل 3 مشروعات قوانين للنواب
الثلاثاء 13 فبراير 2018 02:41 م
مجلس الوزراء
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المال - خاص
أحال مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس النواب، ثلاث مشروعات قوانين، منها "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، بما يتلائم مع مواكبة التطور التكنولوجي المتنامي والسريع في نظم المعلومات والاتصالات.
والمشروع الثانى هو قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين من الشباب والنشء، واحتضان أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، فضلاً عن تمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.
إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، والذي يحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها.
مجلس الوزراء
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