برلمانية لوزير الإسكان: مقدمات وحدات محدودي الدخل غير مناسبة

وحدات الإسكان المتوسط

ياسمين فواز:



وجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد عمال حوض النيل طلب إحاطة إلى وزير الإسكان بشأن المساكن محدودة الدخل وعدم القدرة على سداد المقدم الذى لا يتناسب مع شريحة محدودى الدخل.



وأوضحت أن وزارة الإسكان أطلقت مشروع الإسكان الاجتماعي وغيره من المشروعات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بهدف توفير مسكن ملائم لتلك الشريحة من الأسرة المصرية.



ويتضمن المشروع عددا من آليات الدعم بالتعاون مع صندوق دعم وتمويل الإسكان الاجتماعى التمويل العقارى، وأعلنت الحكومة أن إجمالى حجم التمويل الممنوح تحت مبادرة البنك المركزى بلغ 7.4 مليار جنيه، يستفيد منه 87 ألف أسرة، وبلغ إجمالى الدعم النقدى الذى حصل عليه المستحقين حتى الآن 1.6 مليار جنيه، وذلك منذ بداية إطلاق المشروع فى يوليو 2014.



كما أعلنت الحكومة تسليم الحاجزين الذين قاموا بسداد مقدم الحجز مضافاً إليه 4 أقساط اعتباراً من أول أكتوبر، حيث قام المواطن الحاجز بسداد 9 آلاف جنيه جدية حجز ثم قام بسداد الـ 4 أقساط بقيمة ٤٠٠٠ جنيه لكل ٣ شهور بمعدل ١٣٠٠ جنيه شهرى لمدة عام كامل (باقى جدية الحجز) ليصبح ٢٥٠٠٠ جنيه، وبعد تخصيص الوحدة يطالبه البنك باستكمال المقدم، ويتم مطالبته بمبلغ يتراوح من ٢٠ الى ٦٠ ألف جنيه خلال مده من الزمن قد تتراوح شهر من إخطار العميل بتخصيص الوحدة، ومن هنا يختلف المقدم من بنك لآخر حتى وإن كان السن واحد والحالة الاجتماعية واحدة والمرتب متقارب جدا، ولكن نجد بنكا يصل باقى المقدم به إلى ٤٠ ألفا وآخر لا يطلب مقدما بخلاف الـ٢٥ ألفا.



وأكدت النائبة مايسة عطوة أن هناك حالات حقيقة بالفعل، بالاضافة الي وجود حالات منهم تكون مقترضه من بنوك أخرى لأسباب شخصية، مشيرة إلى أن البنك يقوم بمطالبة العميل بسداد هذا القرض فى البنك الآخر كما يطالبه بدفعة استلام العقد، وهو ما يعنى أن مطلوب منه يدفع مثلا من ٧٠ إلى ٨٠ ألف جنيه حتى يحصل على الشقة.



وتساءلت عطوة كيف يتم ذلك؟، خاصة أن دخل المتقدم (محدود الدخل ) ٢٣٠٠ للأعزب، و٣٥٠٠ جنيه للمتزوج.



وأردفت عطوة، أن وزارة الإسكان نشرت طريقة حساب قسط شقق الإسكان الاجتماعي وقيمة مقدم استلام الشقة بالتفصيل وطريقة حساب القسط الشهري علي أساس مرتب الفرد أو بالنسبة للمتزوجين حسب مجموع مرتب الزوج والزوجة شهريا.



ونوهت إلي أن سعر الوحدة كاملة التشطيب أصبح 184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة،كما ان عدد جهات التمويل المتعاقد معها أصبح 19 بنكا، و6 شركات تمويل عقاري، وقع المواطن فريسة فى أيديهم.



وأضافت عطوة أن المواطنين يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار الوحدات فى المراحل والإعلانات المقبلة فى كافة مشروعات الإسكان، حيث إنه من المفروض هذه المشاريع هدية الرئيس للشباب ومحدودى الدخل وتحفيز لهم وليس تعجيزا.