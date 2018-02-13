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اتصالات وتكنولوجيا
التعليم: بدء تدريب معلمي الإعاقات المزدوجة
الثلاثاء 13 فبراير 2018 01:45 م
وزارة التربية والتعليم المصرية
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وزارة التربية والتعليم المصرية
المال - خاص
صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم أنه تم البدء فى تدريب معلمى الإعاقات المزدوجة.
وقالت الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة على انه تم بدء تدريب وتأهيل كوادر عاملة فى مجال تأهيل الأطفال متعددي الإعاقة (الإعاقة السمع بصرية)، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وأكاديمية بيركنزالدولية بأمريكا عبر شريكها المحلي جمعية نداء، حيث بدء المشروع بتدريب عدد (٣٠) معلمًا فى هذا المجال.
كما أشارت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة إلى أن المتدربين يمثلون ثلاث محافظات هي: (القاهرة، والجيزة، والغربية)، وأن مدارس التربية الخاصة هي مدارس حكومية تستوعب فقط الأطفال ذوى الإعاقة الواحدة، ولكن ولأول مرة في مصر سيعمل المشروع على فتح عدد من الفصول فى مدارس التربية الخاصة فى عدد من المحافظات؛ لاستقبال التلاميذ مزدوجي ومتعددي الإعاقة، اعتبارًا من العام الدراسى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مضيفة أن الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة لا تألوا جهدًا في سبيل رعاية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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