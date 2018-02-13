وزيرا التموين وقطاع الأعمال يبحثان آليات تطوير صناعة السكر

المصيلحي: تطوير مصانع القصب والتوسع فى زراعة البنجر وإنشاء مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة





محمد مجدي

عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، اجتماعا بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير صناعة السكر، التى يمثل الفاقد فيها نسبة تزيد على 20%.

وقال الدكتور على المصيلحي إن الاجتماع ناقش آليات النهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد أهم الصناعات المصرية الاستراتيجية، التى نسعي من خلالها لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى صناعة السكر وتحقيق فوائض للتصدير، مع امتلاك مصر تاريخ طويل من الخبرات فى هذه الصناعة التى أهمل ملف تطويرها لسنوات طويلة.

واتفق الوزيران خلال الاجتماع على تكوين مجموعة تضع استراتيجية لتطوير صناعة السكر، والاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة السكر والصناعات التكاملية لرفع كفاءة الإنتاج والاستفادة من الكوادر البشرية الرائدة فى هذه الصناعة.

وأوضح الوزير أن الإستراتيجية التى تم الاتفاق على الانتهاء منها خلال 10 أيام على الأكثر، ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تطوير زراعة البنجر والتوسع في المساحات المنزرعة بالطرق والتقنيات الحديثة التى تحقق عائدا اقتصاديا، وكذلك استخدام بذور "المونو جرم" التي تعطي إنتاجية أعلى من استخدام بذور "المالتي جرم" بحوالي 50%، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمركز القومى للبحوث الزراعية.

ويرتكز المحور الثانى حول الطاقة المستخدمة لإنتاج طن السكر وضرورة اعتماد تقنيات حديثة لتوفير الطاقة المستخدمة وتقلل من معدلات تلوث الهواء لتصبح أحد الصناعات الصديقة للبيئة.

ويتضمن المحور الثالث تطوير المصانع الحالية ورفع كفاءتها لتقليل الفاقد وتحقيق معدلات تنافسية فى تكلفة الصناعة توازى الأسعار العالمية وتنعكس على المستهلك بشكل إيجابي، وكذلك إنشاء مصانع جديدة لإنتاج السكر من البنجر.