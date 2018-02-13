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اقتصاد وأسواق
الصناعة: انتهاء 80% من أعمال هدم مدابغ مجرى العيون
الثلاثاء 13 فبراير 2018 01:21 م
هدم مدابغ سور مجرى العيون
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أحمد اللاهونى
انتهت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة ومحافظة القاهرة، من هدم 70 – 80% من مدابغ مجرى العيون بمصر القديمة، خلال الفترة الماضية.
كانت الحكومة قد أصدرت قرارًا بنقل مدابغ الجلود إلى الروبيكى في مدينة بدر، حفاظاً على البيئة واستغلال المنطقة فى الاستثمار السياحى نظرًا لموقعها المتميز بكورنيش النيل.
وقال مصدر بوزارة الصناعة، فى تصريحات لـ"المال": إن أعمال هدم المدابغ فى المنطقة تسير بشكل منتظم بعد صرف التعويضات المالية لأصحابها، إلا أن هناك مشكلة مع بعض المحال ستأخذ بعض الوقت لإقناعهم بالإخلاء.
وتبلغ مساحة مدابغ مجرى العيون 64.5 فدان، وتضم 1066 ورشة ومدبغة، و205 محال، و1450 غرفة سكنية للعمال، تلقت وزارة التجارة والصناعة طلبات من 660 مدبغة للنقل إلى الروبيكى.
ورفضت 300 أخرى وطلبت التعويض، تم حصرهم جميعًا من خلال لجنة مشكلة من محافظة القاهرة ووزارة الصناعة، والهيئة العامة للمنشآت الصناعية، وحددت الحكومة التعويضات بنحو 25 ألف جنيه للغرفة الواحدة، و2310 جنيهات للمتر المربع.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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