القبض على هشام جنينة

هشام جنينة

المال - خاص





نقلت مواقع إلكترونية عن على طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن قوة أمنية ألقت القبض على جنينة منذ قليل، مشيرا إلى أنه لا يعرف بمكان احتجازه.



ويأتي القبض على جنينة بعد صدور بيان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، حول التصريحات التي أدلى بها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي، بشأن الفريق المستدعى سامي عنان.



وقال في بيان عبر الصفحة الرسمية: «في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعي سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب وهو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين».



كما نفى ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن احتفاظه بوثائق تدين النظام الحاكم.



وقال «أمين» في بيان، أمس: «أعلن بصفتي محامى الفريق سامي عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان هي أقوال عاريا تماما من الصحة وغير صحيحة ولا يمت للواقع بصلة».



وتابع: «نعلن أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أي أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدى للمساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية، وأن أي تصريحات لم تصدر من الفريق سامى عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال».

