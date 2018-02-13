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اقتصاد وأسواق
مباحث التموين توضح حقيقة ضبط مدير مديرية الإسكندرية
الثلاثاء 13 فبراير 2018 01:05 م
وزارة التموين
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وزارة التموين
محمد مجدي:
أصدرت الإدارة العامة لمباحث التموين بيانا اليوم الثلاثاء، يوضح حقيقة ضبط مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، حيث وردت معلومات للواء أنـور سعيد، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام كل من، مدير مديرية تموين الإسكندرية، ورئيس الخزينة، وكبير باحثين بدرجة مدير عام بالمديرية.
بمزاولة نشاطهم المؤثم قانوناً بالتواطؤ فيما بينهم بالاستيلاء علي أموال الدعم التي كفلته الدولة للمواطنين من خلال الاحتفاظ بكميات كبيرة من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين داخل مكاتبهم.
وأضافت التحريات أن تلك البطاقات تم استخدامها من قبل موظفي إدارات التموين المختلفة بالاشتراك معهم في صرف المقررات التموينية والخبز وفارق النقاط بها لحسابهم الشخصى ودون وجود مسوغ قانوني دون علم أصحابها خشية افتضاح أمرهم والعمل علي إخفاء جريمتهم، مما يعد استيلاء علي أموال الدعم، متربحين من جراء ذلك مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد ومهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وقامت مجموعات عمل من ضباط الإدارة تحت إشراف اللواء وكيل الادارة للمتابعة وبرئاسة اللواء مساعد المدير لمنطقة غرب ووسط الدلتا بالتنسيق مع مديرية أمن الاسكندرية (إدارة مباحث التموين) حيث أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم10071 " عشرة الاف وواحد وسبعون " بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكورين بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابهم الشخصى وبعض المستندات تم التحفظ علي المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء تفتيش علي عدد 77 بطاقة من تلك البطاقات بمعرفة شركة افيت تبين سابقة استخدامها في صرف عدد 260 ألف رغيف خبز، تحرر عن ذلك المحضر اللازم العرض علي النيابة العامة.
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