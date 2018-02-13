شركات سيارات تتعاقد مع البنوك على خدمات ائتمانية للعملاء

سيارات

أحمد عوض:



اتجهت مجموعة من شركات السيارات إلى التعاقد مع بنوك مصرفية، لتقديم خدمات ائتمانية جديدة، للعملاء الراغبين باقتناء سيارة جديدة سواء من شرائح «الزيرو» و«المستعمل»؛ من خلال مد فترات السداد، وتخفيض أسعار الفائدة، وتمويل مختلف العلامات التجارية؛ فى محاولة لإنعاش المبيعات، وتعظيم حجم الإيرادات، فى الوقت الذى يعانى فيه السوق من انخفاض الطلب إلى مستويات قياسية.



أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، ومدير عام شركة حماد موتورز لاستيراد وتصدير السيارات، أن الرابطة بصدد التفاوض مع بنوك استثمارية؛ «بلوم»، و«كريدى أجريكول» خلال الفترة المقبلة، فى إطار منح المزيد من التسهيلات الائتمانية للعملاء الراغبين بشراء السيارات من خلال مد فترة سداد اﻷقساط، والتوسع فى تمويل عمليات "المستعمل" - تزامنا مع ارتفاع حجم الطلب على تلك الشريحة من السيارات.



أوضح أن %90 من عمليات بيع السيارات عبر أنظمة التقسيط، من جانب القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية؛ لا سيما بعد ارتفاع اﻷسعار، وفقد القدرة الشرائية على الدفع بنظم الكاش، مضيفا أن معدلات بيع سيارات "المستعمل" تشهد تراجعا نتيجة زيادة دخول منافسين جدد فى النشاط بعد إحجام المستهلكين عن الزيرو.



أشار إلى أن شركته تتبع آلية عند احتساب أسعار الفائدة على سيارات المستعمل - على الجزء المتبقى من قيمة القرض بنسبة تصل إلى %3 شهريا - دون تحصيلها على أساس قيمة قرض السيارة بالكامل سنويا؛ بهدف تخفيف حدة زيادة اﻷسعار ولتنشيط عمليات البيع.



قال تامر عبد السلام، مدير عام شركة الليثى للاستيراد والتصدير "السيارات"، إن شركته تمكنت من التعاقد مع 4 بنوك مصرفية هى "أبو ظبى اﻷسلامى، والقاهرة، وبلوم مصر، والمصرى الخليجي"؛ لتمويل عمليات شراء السيارات المستعملة؛ بفائدة بين 13.5 و %15.5 بمختلف فروعها، متوقعا زيادة حجم المبيعات بنسبة تصل إلى %10؛ بعد التعاقدات اﻷخيرة مع القطاع المصرفي.



أشار إلى أن القوة الشرائية باتت غير قادرة على شراء السيارات "الزيرو" فى ظل ارتفاع أسعارها، ما دفع الشركة إلى التوسع فى نشاط سوق "المستعمل" بتدشين فروع جديدة بمختلف المناطق، كاشفا عن افتتاح أحدث صالة عرض لتلك الشريحة من السيارات بالقاهرة نهاية اﻷسبوع الحالي.



أشار إلى أن القطاع المصرفى يعد المحور الإستراتيجى الذى يعيد خريطة مبيعات سوق السيارات على مستوياتها السابقة، شرط تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية وإطلاق النظم المتعددة، موضحا أن شركته تفاوضت مع عدد من البنوك خلال الفترة الماضية، من إمكانية إعادة النظر فى آلية احتساب القروض البنكية بالنسبة للسيارات من خلال مد فترة سداد الأقساط - لتصل إلى 8 أعوام بدلاً من 7، وتخفيض قيمة المقدم وأسعار الفائدة.



أكد على حسن، مدير عام شركة المباشر - لتمويل السيارات، أن الشركة تخطط للتوسع فى عمليات تمويل شراء السيارات من خلال زيادة حجم محفظتها الائتمانية والدخول فى مجال تمويل شراء سيارات "المستعمل"؛ بهدف زيادة حجم المبيعات.



تابع: "الشركة أعدت إستراتيجية تسير فى اتجاه نمو مبيعات سوق السيارات بنسبة تصل إلى %25 خلال العام الحالى، تزامنا مع استقرار أسعار الصرف والتعاقد العديدة التى أجرتها الشركات مع البنوك المصرفية، لإطلاق برامج متعددة لنظم تقسيط السيارات بمختلف شرائحها، موضحا أن «المباشر» بصدد طرح حزمة من البرامج الائتمانية التى تستوعب شريحة كبيرة من القوة الشرائية، تزامنًا مع إطلاق البوابة الإلكترونية خلال الشهر الحالي.



يذكر أن «المباشر - لتمويل السيارات» تابعة لشركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل» - الوكيل الحصرى للعلامة فورد، التى تمكنت من بيع 1966 وحدة خلال العام الماضى، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها %1.9 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب، التى بلغت 99 ألفا و530 وحدة.