الملا يناقش تنمية مشروعات الغاز مع بريتش بتروليم

نسمة بيومى وعمر سالم

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاءً مع بوب دادلى الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليم البريطانية والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى بشمال إفريقيا وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى الثانى للبترول والغاز "إيجبس 2018" لبحث موقف تنمية مشروعات الغاز الجديدة التى تنفذها بى بى وكذلك مشروعات الإنتاج القائمة بمناطق امتيازها بخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

وأوضح الملا أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من اهتمام وزارة البترول المتواصل بدعم وتحفيز وتهيئة المناخ الاستثمارى بمصر وتشجيع الجهود المبذولة لزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية والإسراع بتنفيذ مشروعات الغاز الجديدة ووضعها على الإنتاج.

من جانبه قال بوب دادلى إن النجاحات التي حققتها بى بى نتاج الجهود المشتركة والتعاون المثمر مع وزارة البترول.

وأشار إلى أن نتائج أعمالها خلال عام 2017 يظل علامات فارقة فى مسيرتها الاستثمارية بمصر إذ أنها نجحت فى بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من مشروع شمال الأسكندرية وحقل أتول على خريطة إمدادات الطاقة فى البلاد.

وأشاد بالدعم القوى الذى تحظى به بى بى من القيادة السياسية والتنفيذية بمصر وكذلك التفاهم والتعاون والتنسيق المستمر مع قطاع البترول والذى يدعم التزام الشركة بتنفيذ خططها العملية وزيادة استثماراتها .