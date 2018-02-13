تجديد رسم الصادر على الخامات التعدينية لمدة عام

طارق قابيل

محمد ريحان:



قررت وزارة التجارة والصناعة، تجديد قرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية (كتل ومجروش وبودرة التلك والكوارتز والفلسبار وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال) لمدة عام اعتبارا من 10 فبراير الحالى.



وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، إن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا، والحفاظ على الاحتياطى الإستراتيجى لخامات المحاجر والمناجم، لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها فى دعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنه جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة، من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية، والتى شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين، وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتى طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.



ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على بودرة التلك فائقة النعومة «50 ميكرون فأقل» بواقع 300 جنيه للطن، مشيراً إلى أن صادراتها وصلت إلى 12 ألف طن عام 2017 مقارنة بـ 4.5 - 5.5 طن خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها.



وأضاف «قابيل» أن القرار تضمن أيضا استمرار العمل برسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التلك بواقع 900 جنيه للطن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ساهم فى تراجع صادراتها لـ 12 ألف طن عام 2017 مقابل 17 ألف طن عام 2016 وهو ما يسهم فى سد احتياجات الصناعة الوطنية منها.



وأكد سريان العمل برسم الصادر المفروض على خام "الكوارتز" بواقع 150 جنيها للطن، لافتا إلى أن القرار يسهم فى تقنين تصدير هذا الخام للأسواق الخارجية، لحماية الصناعة الوطنية، خصوصا بعدما ارتفعت صادرات «الكوارتز» العام الماضى إلى 125 ألف طن مقابل 66 ألف طن عام 2016 .



ونص القرار أيضا على مد رسم الصادر المفروض على خام «الفلسبار» بواقع 400 جنيه للطن، بعد أن بلغت صادراته العام الماضى 427 طنا، مقابل 54 طنا عام 2016 .



وأوضح «قابيل» أن القرار نص أيضا على استمرار رسم الصادر الحالى المفرض على كتل وبلوكات الرخام الجرانيت الخام، بواقع 400 جنيه للطن، مشيرا إلى أن صادرات كتل وبلوكات الرخام والجرانيت، بلغت العام الماضى نحو 416 ألف طن، مقارنة بـ1.6 مليون طن عام 2013 .



وأشار إلى أن القرار تضمن استمرار رسم الصادر المفروض حاليا على الرمال بواقع 100 جنيه للطن، مؤكدا استقرار الصادرات السنوية للرمال بين 950 ألف إلى 1.1 مليون طن، خصوصا أنه متوفر ومنخفض القيمة بالأسواق العالمية.

