مستحقات الشركات الأجنبية ثابتة عند 2.3 مليار دولار منذ 7 شهور

البحث والتنقيب عن البترول

نسمة بيومى:



أكد مسئول بارز بوزارة البترول أن إجمالى مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام والغاز فى مصر ثابتة عند 2.3 مليار دولار، رغم سداد الحكومة نحو 200 مليون دولار من جملة المتأخرات مؤخرًا.



وكان وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، قد أكد أن الحكومة سددت 200 مليون دولار من جملة مستحقات الشركات الأجنبية، فى وقت تعتزم فيه سداد نحو 550 مليونًا أخرى خلال الفترة المقبلة.



وكشف المسئول، فى تصريحات لـ«المال»، أن ما تم الإعلان عن سداده لا يخص المديونيات المتراكمة المتأخرة، بل يرتبط بالاستحقاق الشهرى، الذى يتم سداده بشكل فورى للكيانات الأجنبية.



وشدد على أن جملة مستحقات المتأخرات، والناتجة عن شراء الحكومة حصتها من الخام والغاز الطبيعى لا تزال ثابتة عند 2.3 مليار دولار، نافية ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية بشأن إنخفاضها إلى 2.1 مليار.



وبحسب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى، لإقراضها 12 مليار دولار، تم وضع تسديد كامل مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة على قائمة اشتراطات الصندوق لإتمام العقد.



ولفت المسئول إلى أن عملية سداد المستحقات الشهرية تتم بشكل فورى، وثبات قيمة المستحقات المتأخرة عند آخر رقم معلن لها فى يوليو الماضى أكبر دليل على التسديد بنسبة %100 دون ترحيل خلال الفترة الماضية.



وقال إن الحكومة تعتزم تسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، فى وقت تستهدف فيه التخلص الكامل من جملة المتأخرات.



وكان وزير البترول طارق الملا، قد صرح سابقاً، بأن مصر ستسدد كامل ديونها المستحقة لشركات البترول الأجنبية فى غضون عامين، إذا واصلت الدفع بالمعدلات الحالية.



وأبلغ الملا أنه من الصعب تحديد توقيت معين للانتهاء من تسديد كامل المستحقات، قائلا: "نتصور أنه فى حال استمرار معدلات الدفع الحالية سنستطيع خلال عامين الوصول إلى صفر مديونيات خارجية على قطاع البترول".



وتعهدت مصر بإنهاء المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية بحلول نهاية 2019، ضمن مخططها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والتنقيب عن الخام والغاز الطبيعى خلال السنوات المقبلة.