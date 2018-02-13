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سيـــاســة
برلماني: إطلاق اسم القمص شحاتة سمعان على شارع بالمرج
الثلاثاء 13 فبراير 2018 12:03 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
أكد النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب دائرة المرج عن حزب المصريين الأحرار، أنه حصل علي موافقة بتغيير اسم شارع بطيء الدائري بحي المرج إلي اسم القمص شحاتة سمعان وذلك بناء علي الطلب المقدم منه لمحافظ القاهرة المهندس عاطف عبد المجيد، وتم الرد علي طلب النائب أحمد علي من قبل لجنة المسميات وسكرتير عام محافظة القاهرة اللواء محمد الشيخ بالموافقة.
وكان القمص شحاتة سمعان قد تعرض للاغتيال عندما كان متوجهًا لزيارة كنيسة في منطقة المرج، ثم وقف المتهم أمام سيارته، طالبًا منه النزول، وأن المجني عليه نزل من السيارة ظنًا منه أن المتهم يطلب صدقة أو مساعدة منه، وبمجرد نزوله باغته المتهم بسلاح أبيض على رأسه أرداه قتيلا في الحال.
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