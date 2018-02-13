النقل تدرس إنشاء خط قطار كهربائي من السخنة إلى الغردقة

هشام عرفات وزير النقل

مدحت إسماعيل



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته تدرس مشاركة وزارة السياحة في إنشاء قطار فائق السرعة من العين السخنة إلى مرسى علم حتى الغردقة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع قريبًا.



وأضاف عرفات، في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه محطة ركاب في الغردقة، اليوم الثلاثاء، أن خط السكة الحديد سيتصل بخط قطار العلمين - العين السخنة - 6 أكتوبر الذي تقدمت له 23 شركة لتأهيلها للمشروع.