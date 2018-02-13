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استثمار
الصناعة: خطة لإنعاش العلاقات مع بريطانيا بعد البريكسيت
الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:55 ص
طارق قابيل 7
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طارق قابيل 8
هاجر عمران
قالت ماجدة شاهين، مستشار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على خطة عمل خلال الفترة الحالية، لإنعاش العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة بعد البريكسيت أو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى.
وأضافت شاهين، خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تستضيفه جمعية الأعمال المصرية البريطانية، تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والصين فى القارة الأفريقية بعد البريكسيت"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة استفادت من زيارات الوفود الإنجليزية فى مصر، والحديث المستمر أمر فى غاية الأهمية.
وقالت فى الكلمة التى ألقتها بالنيابة عن وزير التجارة طارق قابيل، إن مصر لديها الكثير من الفرص لتقدمه، كما أن توقيت انعقاد مؤتمر اليوم مثالى لإصلاح الاقتصادى الذي جعل مصر مستعدة بشكل أكبر لتكون أكثر تنافسية.
وزارة الصناعة والتجارة
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