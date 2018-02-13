شعاع كابيتال تتجه نحو التوسع الإقليمى عبر السوق المصرية

❏ سحر نصر: تدفق المشروعات ثمار التعديلات التشريعية وقانون الاستثمار





❏ سفير الإمارات: الفترة المقبلة تشهد استثمارات جديدة بالسوق





❏ رئيس البورصة: نستهدف الوصول إلى أكبر قاعدة من رجال الأعمال





❏ أيمن حامد: السعى لاحتلال مركز بين «الكبار» ولن نتعامل بالعمولات الصفرية





إيمان القاضى وأحمد على:

«شعاع» تعود للسوق المصرية.. الحدث الأبرز الذى شهدته سوق المال أمس -الإثنين- بحضور قيادات شركة «شعاع كابيتال» ومجموعة «أبوظبى المالية» والسفير الإماراتى ووزيرة الاستثمار ورئيس البورصة المصرية، لتدشين الانطلاقة الرسمية لشركة «شعاع للأوراق المالية -مصر»، فى مؤتمر ضخم ضم العديد من مسئولى البورصة والشركات العاملة بالسوق.

وعبر جاسم الصديقى، رئيس مجلس ادارة شركة شعاع كابيتال والرئيس التنفيذى لمجموعة أبوظبى المالية، عن سعادته بعودة شركته - التى أسست عام 1979- إلى السوق المصرية من جديد من خلال شركتها التابعة «شعاع للأوراق المالية».

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر «انطلاق شعاع للأوراق المالية – مصر»، أن الشركة القابضة «شعاع كابيتال» سعت للتواجد فى السوق المصرية من أجل الاستفادة من المميزات والفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة المصرية مؤخرًا عظمت جاذبية السوق المحلية، واصفًا إياها بأنها «سوق مشجعة» على الاستثمار.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستؤتى ثمارها على السوق المصرية بأكملها، موضحًا أنه وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولى فإن معدل النمو الاقتصادى سيسجل 4.8% خلال العام الحالى مقابل 4.2% خلال العام الماضى.

وفضل الصديقى، عدم التحدث عن الأسباب التى ادت الى تخارج الشركة مسبقًا من السوق المحلية منذ عدة أعوام، مكتفيا بالقول إن هذا كان قرارا خاطئا، وإن الشركة فى ذلك الوقت كان لها إدارة مختلفة، ولم تكن تتبع مجموعة أبوظبى المالية، موضحًا ان ملكية شعاع كابيتال انتقلت إلى مجموعة أبوظبى المالية منذ عام ونصف العام.

يُذكر أن «شعاع كابيتال» كانت قد قررت تعليق عملياتها فى السوق المصرية عام 2008، عقب حالة الركود الاقتصادى التى ضربت الأسواق العالمية فى تلك الفترة.

وألمح الصديقى إلى أن شركته تسعى لتنفيذ خطة توسعية إقليمية، وتعتزم تأسيس كيانات قوية فى سوقى مصر والسعودية بجانب السوق الإماراتية.

وأشار إلى أن التواجد فى السوق المصرية التى تمتلك المقومات الكبيرة سيضيف إلى «شعاع كابيتال»، موضحًا أن شركته تسعى إلى التحول لبنك استثمارى إقليمى كبير على مستوى المنطقة.

من جهته قال جمعة الجمعان، سفير دولة الإمارات بمصر، إن انطلاق شركة «شعاع مصر للأوراق المالية» يؤكد التطور المستمر فى العلاقات المصرية الإماراتية فى جميع المجالات، وتحديدًا الاقتصادية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت فى زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الإماراتيين، مشيرًا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية مؤخرًا وأبرزها تطوير المنطقة الحرة بقناة السويس عبر مؤانئ دبى العالمية، وإنشاء مصنع للسكر بالشراكة بين هيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المصرية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية.

وأكد السفير الإماراتى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عن ضخ استثمارات إماراتية جديدة بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تتطور بشكل سريع فى ظل العلاقات القوية بين الشعبين والمسئولين.

وتوقع الجمعان أن يتحول شكل سوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة لتتطور كثيرا عقب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

من جهتها قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن السوق المصرية تشهد تدفقا استثماريا أجنبيا كبيرا خلال الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن التعديلات التى أجريت على قوانين الاستثمار والشركات بدأت فى الإتيان بثمارها.

وأضافت خلال كلمة مقتضبة بمؤتمر إطلاق «شعاع للأوراق المالية»، أن تواجد شركات إماراتية كبرى فى السوق المحلية مثل «شعاع كابيتال» دليل على نجاح الاصلاحات الاقتصادية التى تتبعها الدولة فى الفترة الراهنة.

وتابعت نصر: إن قانون الاستثمار لم تطرأ عليه تعديلات منذ ما يقارب 20 عاما تقريبًا، كما أنه جار مناقشة تعديلات قانون سوق المال فى البرلمان، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين مصر والإمارات فى كل المجالات.

وقال أيمن حامد، الرئيس التنفيذى لشعاع للأوراق المالية، إن شركته ستسعى إلى تقديم خدمات ومنتجات مختلفة لعملاء الشركة سواء الأفراد، أو أصحاب الثروات، أو المؤسسات.

وأضاف أن شعاع كابيتال من أقدم الشركات الاستثمارية فى منطقة العربية، فتأسست فى عام 1979 وتواجدها فى مصر يعتبر امتدادا طبيعيا لصالح عملاء الشركة.

وأوضح أن شركته تستهدف التواجد فى المراكز الأولى فى أى أنشطة ستدخلها، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الشركة الأم ستوفر جميع المتطلبات المادية والسيولة اللازمة للتواجد فى مراكز الكبار.

وألمح حامد إلى أن شركته لن تتعامل بنظام «العمولة الصفرية» من أجل التواجد فى مراكز متقدمة، مشيرًا الى أنها تهدف إلى الربح وتوفير حلول استثمارية محلية وإقليمية للمتعاملين كافة.

وأوضح أن رأسمال شركة شعاع مصر للسمسرة المدفوع يبلغ 90 مليون جنيه فى حين يبلغ المرخص به 500 مليون.

وأضاف أن ذراع السمسرة الجديدة فى مصر تسعى لخلق قيمة مضافة عبر تقديم حلول استثمارية اقليمية للعملاء، وستتيح إمكانية التداول فى أسواق مختلفة للمستثمرين المحليين، كما ان الشركة لديها مركز أبحاث إقليمى يغطى نحو 100 سهم بالمنطقة تضم أسهما لكيانات كبيرة الحجم وأخرى متوسطة وصغيرة.

من جهته قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تواجد شركات كبيرة مثل «شعاع كابيتال» سيضيف للسوق المحلية، موضحًا أن انتشار مثل هذه الكيانات يحقق أهداف إدارة البورصة المتمثلة فى زيادة عدد الشركات والمقيدة من أجل زيادة معدلات التداول والسيولة.

وأضاف خلال كلمته المقتضبة بمؤتمر «انطلاق شعاع للاوراق المالية»، أن الفترة الحالية تشهد تواصلا مع جميع أطراف السوق، وجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال للوصول إلى أكبر قاعدة من المستثمرين، سواء الراغبون فى قيد شركات بالسوق أو ممن يسعون إلى توسيع قاعدة الملكية بشركاتهم، فضلا عن خلق آلية تخارج.