التأمين يخاصم البيتكوين

بيتكوين

ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:



رفضت شركات التأمين تغطية المخاطر المرتبطة بتبادل العملة الرقمية "بيتكوين" لاسباب لها علاقة بعدم وجود خطر ملموس يمكن تقديره والاكتتاب فيه واحتساب معدلات خسائره.



قال الاتحاد المصري للتأمين الي ان شركات التأمين تعمل في بيئة منظمة بشكل كبير بداية من التسعير إلى صياغة نصوص الوثائق ؛ ومن تصنيف الأعمال إلى تقدير الاحتياطيات ، بالإضافة إلى أنها – اي شركات التأمين- يجب أن تخضع لشكل من أشكال التشريع اعتماداً على الأسواق التي تعمل بها شركة التأمين، وهو ما يشكل صعوبة على شركات التأمين عند محاولة تأمين المخاطر المتعلقة ببيتكوين.



واشار –في بيان صحفي- الي ان حقيقة أن منتج أو عملية مبتكرة قد استحوذت على خيال أصحاب رؤوس الأموال، والأكاديميين والمخترعين لا يعني أنه لم يصل بعد إلى مستوى النضج اللازم ليعتبر "خطر قابل للتأمين". ولا يبرر بطء شركات التأمين وعدم رغبتها في تأمين المخاطر المرتبطة بأعمال بيتكوين، والسؤال هنا ما الذى يمكن القيام به لسد الفجوة بين شركات التأمين ومن يبتكرون أشياء جديدة كل يوم؟.



وللدلالة على ذلك-حسب الاتحاد المصري للتأمين- يكفي أنه في عام 1904 ، حيث كان اللويدز وقتها أكبر سوق للتأمين البحري، تم إصدار أول وثيقة تأمين للسيارات في العالم ، وتم وصف السيارة في ذلك الحين بأنها "سفينة تبحر على اليابسة".



اضاف انه عند التعامل مع نوع جديد من المخاطر "المتطورة" ، يجب على شركات التأمين في كثير من الأحيان معالجة والاجابة علي بعض التساؤلات منها الوضع القانوني للآلية المقترحة للتعامل مع هذا الخطر؟ ، والمسائل التي قد تضر بسمعة الشركة، إن وجدت؟، بالاضافة الي كفاية المعلومات المتوفرة لتقدير وتقييم المخاطر؟.



وحدد الاتحاد بعض المخاوف المرتبطة بالعملة الرقمية منها التشريعية ، فمايثير القلق لدى شركات التأمين بشدة هو الرقابة المالية على الجرائم المالية ، وهي تدرك تماما الحاجة إلى ضمان وجود ضوابط كافية فيما يتعلق بالمخاطر التي تقبلها.



وتطرقت المخاوف الي السمعة، فتتماشى مخاطر السمعة مع المخاطر التشريعية التي تتجلى في ضوابط الجريمة المالية ، فالتأمين ليس مجرد نقل للمخاطر، بل هو علاقة تقوم على الثقة المتبادلة. يجب أن يكون العملاء قادرين على الثقة بأن شركات التأمين سوف تحميهم في أوقات الحاجة، ونتيجة لذلك، شركات التأمين لديها حوافز عملية جداً للحفاظ على سمعتها.



وتضمنت المخاوف ما يتعلق بتقدير وتقييم المخاطر، حيث إن توافر المعلومات - بشكل عام فيما يتعلق بصناعة ما وتحديداً فيما يتعلق بالمخاطر المقترحة - أمر أساسي في عملية الاكتتاب.



واوضح الاتحاد المصري للتأمين الي ان المخاطر الناشئة عن بيتكوين تمثل تحديات فريدة لمكتتبي التأمين في هذا الصدد ، بيتكوين في بدايتها، على سبيل المثال، لن يكون لها خسائر تاريخية، مما يجعل من الصعب على الخبراء الاكتواريين تقييم احتمال الخسائر في المستقبل، وبالطبع شكل توقعات الخسارة جزءاً أساسياً من تسعير المخاطر.



وقد وفر التأمين لبعض الوقت تغطية للشركات العاملة في مجال تبادل وتخزين الأصول الرقمية مثل المواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر والأفلام وما شابه ذلك. ومن المؤكد أن التبادل الالكتروني للقيمة ليس شيئاً فريداً، كما يتضح من حقيقة أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم يمكنهم إدارة وتبادل القيمة بين حساباتهم المصرفية المؤمن عليها.



ولفت الي انه في حال الوضع في الاعتبار أن معظم شركات التأمين الكبيرة، يخضع الاكتتاب فيها للمراجعة الصارمة، وبغية قبول مخاطر "مستحدثة" معترف بها مثل بيتكوين، يتعين على المكتتب أن يجيب على عدة أسئلة منها كيفية إثبات الخسارة؟ ، وكيفية معرفة كمية من عملة بيتكوين التي احتجزت أو "فقدت" في وقت وقوع حادث؟، علاوة علي اليات التأكد من عدم التأمين علي القيمة المتقلبة للبتكوين؟.







