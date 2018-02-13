EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تمويلي تحصل على رخصة مؤقتة للتمويل متناهى الصغر
الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:39 ص
تمويل المشروعات متناهية الصغر
أخر الأخبار
تمويل المشروعات متناهية الصغر
أحمد الدسوقى ومنى عبدالبارى:
حصلت شركة «تمويلى» للتمويل متناهى الصغر، أمس، على الرخصة المؤقتة لمزاولة النشاط بالسوق المحلية، من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة ستبدأ العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوقع الحصول على الترخيص النهائى قبل نهاية الربع الأول، مشيراً إلى أن لدى «تمويلى» خطة لاختراق السوق المحلية، خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وكشف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الخطة تشمل التوسع فى الوجهين القبلى والبحرى، ودعم المنظومة التكنولوجية بالشركة لتيسير وتسريع عملية الصرف للعملاء، خلال فترة 48 إلى 72 ساعة.
ولفت إلى أنه يجرى حاليا مفاوضات جادة مع بنوك حكومية وخاصة، لتوفير التمويلات، متوقعاً الحصول عليها عقب حيازة الرخصة النهائية.
كان قد تم الإعلان عن إطلاق «تمويلى» فى أغسطس 2017، برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة %40 لشركة أيادى للاستثمار والتنمية، و%30 لشركة إن أى كابيتال، التابعة لبنك الاستثمار القومى، و%30 لشركة البريد للاستثمار، المملوكة بالكامل لهيئة البريد المصرية .
وتعتزم الشركة تقديم منتجات وخدمات مالية متكاملة، تدعمها حلول تكنولوجية لإتاحة قنوات تمويلية للأفراد والمنشآت متناهية الصغر، إلى جانب استغلال شبكة مكاتب هيئة البريد، للوصول بسهولة لشريحة واسعة من العملاء، خاصة فى الدلتا وصعيد مصر.
وتوقع أبو العزم أن يشهد سوق التمويل متناهى الصغر، نموا قويا خلال العام الحالى، بدعم دخول نحو 5 أو 6 شركات جدد للسوق، تنتمى للقطاعين العام والخاص، تساهم فى سد %50 من الفجوة التمويلية للقطاع، البالغة 10 مليارات جنيه.
يعمل بالسوق المحلية 3 شركات تمويل متناهى الصغر، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل، إضافة إلى أكثر من 840 جمعية بمختلف محافظات الجمهورية، فيما حصلت شركتى «سندة وأمان» على الترخيص المؤقت.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا