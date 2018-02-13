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روح عظيم: المهاتما غاندى (3)
الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:34 ص
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نشأة غاندي
غاندى من العظماء الذين يمكن أن تعرف أخباره من أخبار قومه، فهو من أندر الأمثلة على الصلة بين حياة الأبناء وحياة الآباء. كانت أسرته أصلح أسرة يخرج منها قديس أمة، وكانت أمه على وجه الخصوص صاحبة دور مؤثر فيما تلقاه غاندى من قلبها ولسانها.
وكان جده «أوتا غاندى» رئيسًا للوزراء فى «بوربندر» أى البلدة البيضاء، وكان مع اشتغاله بالسياسة لا ينسى عهده ولا ينقض وده.
ألجأته صراحته إلى ترك وظيفته والهجرة من بلده واللياذ بأمير إقليم «جوتا جاد». فلما لقى الأمير سلم عليه بيده اليسرى إيذانًا ببقائه على عهد أميره الأول.
وكان أبوه «كرمشاند غاندى» أو كايا غاندى كما عُرف بين أهله، وكان وزيرًا فـى «راجكوت»، ثم وزيرًا فى «فانكاتار».
وقد فقد كابا غاندى زوجتين قبل أن يتزوج بأم غاندى «بوتلباى»، ورزق منها بنتًا وثلاثة أبناء أصغرهم المهاتما. الذى سمى «موهانداس».
ولم يكن «كابا غاندى» قديسًا ولا «مهاتما» كولده الصغير، أو ولده الروح العظيم، ولكنه كان رجلاً صادقًا أمينًا مستقيم الطوية، ولا يؤخذ عليه إلاَّ أنه كان غضوبًا.
وقد يؤخذ عليه أنه بنى بزوجته الرابعة وهو فوق الأربعين، ولكنه لم ينقض بذلك عرفًا أو يخالف عقيدة.
أما أمه «بوتلباى» فلك أن تقول إنها قديسة بغير رسالة. وكانت تكتفى طوال اليوم بوجبة واحدة من الطعام، منها تلقى الوليد الصغير إيمانه بالصيام فكان عادة له فى حياته الخاصة.
ومن أمه، أخذ أيضًا ما كان أكثر أثرًا فى تاريخه وتاريخ الهند كلها، وهو الإيمان بعقيدة الجينية فى «الاهمسا». أو الكف عن العدوان.
فلم تنفصل عن «الاهمسا» حركة من حركات غاندى، ولا دعوة من دعواته، ولا خليقة من خلائقه، ولا علة من علل نجاحه. بل ولا يمكن أن تفهم رسالة لغاندى فى السياسة أو السلوك أو آداب الضمير بمعزل عن هذه «الاهمسا» التى كان أصدق رسول لها.
* * *
ولد صاحبنا «موها نداس» المهاتما غاندى، فى الثانى من أكتوبر 1869 فى بلدة «بور بندر» حيث موطن وعمل أبيه، وهى بلدة من إقليم يقع بين السند وبومباى يسمى «الكوجرات»، وينفرد بلغته وبعض عادات أهله.
وقد روى لنا غاندى، فيما ينقل الأستاذ العقاد، روى فى سيرة حياته أو اعترافاته شيئًا من المحن التى عرضت له فى صباه.
قال عن نفسه إنه كان جبانًا، يفزع من الأحاديث عن اللصوص والأشباح والثعابين، ولا يجرؤ على الخروج من بيته فى الظلام، ولا ينام فى حجرته إلاَّ على النور. وظل كذلك حتى تزوج، وقد تزوج وهو فى الثالثة عشرة على عادة أهل الهند من الزواج المبكر، فكان يخجله أن يرى زوجته الصغيرة أقدر منه على مواجهة الظلام.
وقد حرص الأستاذ العقاد على إنصاف غاندى من تواضعه، فأوضح أن الجبن الموصوف به إنما هو «ملكة التصديق والإيمان»، ويصف اتقاءه مكامن اللصوص وجحور الحيّات فى الظلام بأنه من قبيل الحيطة الواجبة على الرجل العاقل.
وقد خيل إلى غاندى فترة من الزمن أنه ينكر كل عقيدة ويلحد فى الله، إلاَّ أن ذلك كان محنة عارضة لا مفر منها لقديس صغير.
ولم يلبث طويلاً حتى ثاب إلى إيمانه وتقاليد قومه، فاجتنب اللحم وعافه، وكان بِرّه بوالديه ولاسيما والدته، من أكبر أسباب توبته ورجوعه إلى سالف اعتقاده وإلى إيمان أثبت من إيمان الطفولة وأقوى.
وعلى عادة قومه خطب الصبية «كستر باى» من عشيرته وهو فى الثامنة، وبنى بها وهو فى الثالثة عشرة، ولم يبلغ العشرين حتى كان أبًا لأربعة أطفال أكبرهم «هيرالال» الذى مات بعد مقتل أبيه ببضعة أشهر، وقد ورث غاندى قلقًا دينيًّا خامره منذ صباه، فلم تعجبه الجينية ولا البرهمية، وانتحل الإسلام والمسيحية، واعتزل أهله إلى أن مات فى يونيو 1948.
ويبدو أن غاندى لم يكن راضيًا بزواجه فى هذه السن الباكرة، وكتب فى ترجمة حياته أن أهله أصروا على تزويجه وتزويج أخيه وأحد أبناء أعمامه فى يوم واحد، ولم ينظروا إلى مصالحهم ولا عنوا بسؤالهم، على ما يكبده الزفاف عند الهندوكيين من تكاليف باهظة، وهو ما أثر فعلاً على والده الذى كان عفًّا لا يستخدم منصبه فى ابتزاز المال.
ويرى الأستاذ العقاد أن إقبال الصبى على شىء أو نفوره منه، كان بمقدار ما له من اختيار فيه. من ذلك أنه نفر فى صباه من المسيحية لأن المبشرين بها كانوا يفرضون بشارتها فرضًا.
أما تعلّم الصبى، فقد اتبع فيه أهله ما يتبع فى تعليم الأطفال من أبناء أمثالهم، فألحقه أبوه وهو فى السابعة بالمدرسة الابتدائية فى «راجكوت» حيث كان يعمل، وانتظم فى المدرسة الثانوية وهو فى الثانية عشرة، وقال غاندى عن نفسه إنه كان فج المذاكرة فى طفولته، ولم يكن من التلاميذ اللامعين.
ولم يتعلم فى المدرسة كثيرًا من الدروس الدينية، ولكنه كان يتلقاها فى البيت والمعبد.
ومات أبوه وهو فى السابعة عشرة، فكفله أخوه الأكبر، وكان أخًا جديرًا بقديس، وإذ توسم فيه النجابة قدمه على نفسه ورشحه للقيام على رئاسة الأسرة، وللترقى إلى مركز فى الوزارات الإقليمية كمركز أبيهما، وهو مركز يلزمه التأهل الجامعى فى الهند أو فى الأقطار الأجنبية، وكان أمام الفتى جامعتان: جامعة بافنجار، وجامعة بومباى وكانت نفقاتها أكبر مما يطيق، فاختار كلية «ساملداس» فى جامعة بافنجار، وقال إنه غرق فى علومها فنقل إلى بيته بعد السنة الأولى، فنصحه برهمى صديق للأسرة بالسفر إلى البلاد الإنجليزية لدراسة القانون، ومال هو إلى الطب، فذكّره أخوه بأن أباهما كان يمقت تشريح الجثث، وأن وظيفة طبيب لا ترشحه لتولى الوزارة، فجنح إلى الدراسة القانونية إكرامًا لذكرى أبيه.
العقبة الكبرى والقسم بالنذر
وهنا قامت فى وجهه عقبة كبرى، لأن إيغال فتى مثله فيما وراء البحار مستنكر فى شريعة الجينيين، وكانت والدته «بوتلباى» أشد الناس تحرجًا من مخالفة عقيدتها، إلاَّ أن غاندى على الوداعة التى شبّ عليها، كان لا ينثنى عن رأىٍ عقد العزم عليه، واستطاع كاهن الأسرة أن يجد مخرجًا يرضيه ويرضى أمه، بأن ينذر الفتى اجتناب المحرمات فى بلاد الغربة، وقد كان، وأقسم الفتى بين أيديهم بألاّ يقارب امرأة ولا يذوق خمرًا ولا يأكل لحمًا أو طعامًا محرمًا طوال إقامته فى الغربة، ومع ذلك لم يسلم الفتى من غضب المتشددين من كهان عشيرته، ولكن الفتى أصر على السفر، فأعلن الكاهن المتشدد عقوقه وحظر على أبناء العشيرة أن يذهبوا لتوديعه.
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