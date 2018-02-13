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استثمار
المبعوث التجارى البريطانى: السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية
الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:32 ص
بريطانيا 25
أخر الأخبار
علم بريطانيا 99
هاجر عمران
أكد جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى، أن زيارة وفد مكون من 50 شركة إنجليزية إلى السوق المحلية، هو الأكبر منذ 20 عامًا، مشيرًا إلى أن الزيارة علامة على قوة الإصلاح الاقتصادى ودليل على أن السوق أصبح أكثر جاذبية.
وقال دونالدسون، خلال كلمته فى المؤتمر التى تستضيفه جمعية الأعمال المصرية البريطانية، تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والصين فى القارة الأفريقية بعد البريكسيت"، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتطلع إلى تحسين الشراكة الإستراتيجية فى أفريقيا، معربًا عن رغبته فى تكوين شراكات أكثر فى المستقبل.
وأضاف أن البريكسيت لن يعنى الذهاب بعيدًا عن الاتحاد الأوروبى -وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن بلاده تجرى مفاوضات خلال الفترة الحالية مع الاتحاد الأوروبى لتصميم علاقات جديدة، متوقعًا أن تتصف العلاقات فى شكلها الجديدة بالقرب والإيجابية لكلا الطرفين.
ولفت إلى تمتع المملكة المتحدة بعلاقات تجارية جيدة مع ألمانيا وفرنسا، مؤكدًا أن بلاده مستمرة فى جهود تحسين علاقاتها الاقتصادية بدول الاتحاد الأوروبى.
وأكد جون كاسن، السفير البريطانى، أن بلاده يفصلها عن البريكست 57 أسبوعًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن بريطانيا تتمتع بعلاقات جيدة مع مصر فى السياسة والاقتصاد والأمن.
وأثنى على دور جمعية الأعمال المشتركة والغرفة البريطانية فى تحسين التواصل بين الجانبين المصرى والبريطانى، وما له من أهمية فى تعزيز العلاقات الاقتصادية.
بريطانيا
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