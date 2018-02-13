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سيـــاســة
أمريكا: 200 مليون دولار لسوريا لإعادة الاستقرار والبناء
الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:06 ص
الحرب فى سوريا
أخر الأخبار
الحرب فى سوريا
أحمد صبرى
قال ريكس تريلسون، وزير الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستدفع 200 مليون دولار لسوريا من أجل إعادة الاستقرار والبناء، بجانب الدعم العسكرى الذى تقدمه واشنطن.
وأشار وزير الخارجية الأمريكية، فى كلمته بالكويت لأعضاء التحالف الدولى لمحاربة داعش، اليوم الثلاثاء، إلى أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة استطاع تحرير 98% من الأراضي التى احتلتها داعش محذرًا من التوقف عن مواجهة التنظيم حتى لايعود إلى تلك الأماكن مجددًا.
سوريا
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