رئيس البرلمان يتوعد الإعلاميين: جزء من مشكلات مصر

على عبد العال 3

ياسمين فواز:



بينما قرر المجلس الأعلى للإعلام وقف برنامج «SNL بالعربى» وفتح تحقيق فى تجاوزات «أبلة فاهيتا»، أكد مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تمسكه بوقف البرنامجين نهائيا، قائلا: «إنه فى حال عدم وقفهما، سيصر على مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به أمس الأول، لرئيس الوزراء، ووزيرة الاستثمار، لحماية المجتمع من هذه البرامج، التى تبث سمومها، فى وقت تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب، وتتعرض لمؤامرة من الداخل والخارج».



وأكد صالح الصالحى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف «S.N.L» بالعربى، والذى يبث على قناة «ON.E»، اعتبارًا من أمس الأول، مشيرا إلى أن القرار صدر بناء على تفريغ حلقات عديدة، وليس الحلقة الأخيرة فقط التى تقدم بشأنها بيان عاجل فى جلسة أمس.



وأضاف لـ«المال» أن المجلس أرسل خطابًا يؤكد وقف البرنامج، إلى رئيس مجلس إدارة شركة «إعلام المصريين»، نافيا أن يكون القرار نهائيا، قائلا: «أى قرار نتخذه ليس نهائيا، لأنه من الوارد أن يتقدم القائمون على البرنامج بتظلم يتعهدوا خلاله بتغيير الأسلوب وتلافى الألفاظ الخادشة للحياء، والحفاظ على القيم المجتمعية والمعايير المهنية».



وعن موقف المجلس من برنامج «أبلة فاهيتا»، قال: «سنفتح التحقيق بشأنه».



وكانت الجلسة العامة للنواب، برئاسة د.على عبد العال، قد شهدت أمس، هجوما واسعا على «SNL» بالعربى، و«أبلة فاهيتا» بعد أن قدم «بكرى» بيانا عاجلا وطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، لوقف البرنامجين نهائيا، بسبب الحلقة الأخيرة لأحدهما، والتى صورت المرأة المصرية بأنها «خائنة»، - على حد قوله- مشيرا إلى أن هذا الأمر خطير، وتابع: الدولة لا تزال صامتة على تجاوزات لا يجوز الصمت عليها، مثل «أبلة فاهيتا» أيضا وما يظهر فيه تجاوزات وإيحاءات جنسية صارخة.



وأشار «بكرى» لـ«المال» إلى أن رئيس المجلس رد عليه بأنه لا يمكن السكوت على هذا الأمر بأى حال، وأن عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أكد للنواب أن «SNL» بالعربى تم وقفه بالفعل، وأنا طالبت بوقف «أبلة فاهيتا» أيضا بشكل نهائى، إلا أنه لم يرد».



وقال «عبد العال» إنه من الضرورى الانتهاء من قانون تنظيم الإعلام، خلال الفترة القليلة المقبلة، لمواجهة التجاوزات التى تحدث من بعض البرامج والإعلاميين والصحفيين.



وأضاف أن «الإعلام يمثل مشكلة كبيرة للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وبعض البرامج تتعامل، وكأنها فى مجتمع ودولة أخرى، وتثير المشكلات ضد الدولة المصرية، وتسبب كثيرا من المشكلات، سواء على المستوى الاجتماعى أو السياسى». وتابع: «جزء من مشاكلنا فى مصر الإعلام».



ولفت إلى أن لقاءاته مع رؤساء البرلمانات جزء منها يتضمن مناقشة المشكلات السابقة، وهو الأمر الذى يستوجب من لجنة الإعلام أن تتحرك نحو إصدار قانون تنظيم الإعلام والانتهاء منه لمواجهة هذه التجاوزات.



و قال «مروان» إن "الشكر موصول لـ "بكرى" لحرصه على المرأة المصرية، وصورتها والحفاظ على عدم تشويهها، وأعلم الجميع أن المجلس الأعلى للإعلام، أصدر قرارا بوقف " SNL بالعربى "الذى أساء للمرأة المصرية".



وتدخل النائب حسين خاطر، قائلا : «يا ريس فيه ناس مغرضة فى الإعلام »، مضيفا: "لابد من مواجهة هذه التجاوزات بشكل حاسم، فيما عقب «عبد العال» على حديثه، قائلا: «صدور قانون تنظيم الإعلام سيكون حلا لمثل هذه التجاوزات».