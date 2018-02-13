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تأميـــن
اجتماع ثلاثي للتأمين على عمال اليومية
الثلاثاء 13 فبراير 2018 10:44 ص
هيئة الرقابة المالية جديد
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هيئة الرقابة المالية جديد
مروة عبد النبى:
تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، غداً الأربعاء، اجتماعا مع قيادات الاتحاد المصرى لشركات التأمين، وممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة ألية التأمين على العمالة الموسمية.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى السبت الماضى، غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، لبحث ألية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن التأمين على عمال اليومية، وهى فئة عمرية تبدأ من18 إلى 59 عاماً.
وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الاجتماع سيناقش سيناريوهات التأمين المطروحة، ضد بعض المخاطر، منها الوفاة، والعجز الكلي، والجزئى المستديمين.
وأشار إلى أنه سيجرى مناقشة إصدار تشريع من مجلس النواب بتغطية الشريحة المستهدفة، التى تقترب من 5.7 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، أو إنشاء صندوق تأمين خاص، والسيناريو الثالث مرتبط بإعداد وثيقة متخصصة تصدرها شركات التأمين.
واستبعد تأسيس صندوق لصعوبة إنشاء فروع له بالمحافظات، متوقعا أن تنتهى المناقشات الثلاثية - بين الهيئة والاتحاد ووزارة التضامن- إلى إصدار تشريع أو إعداد وثيقة، لافتا الى أنه سيتم الاستعانة بمشروع قانون تقدم به أحد نواب البرلمان، فى وقت سابق.
كما سيتم التطرق إلى طبيعة التغطية التأمينية، وهل سيقتصر على شركات الحياة، أم سيتم السماح لشركات الممتلكات أيضاً بإصدار وثائق، وفقا لطبيعة نشاط الشركات، والتغطية التأمينية نفسها.
وكشف «عبد المعطى» أنه فور الانتهاء من التصور النهائي، سيتم رفع تقريرا به لمجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
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