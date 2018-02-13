إلغاء الشيكات الورقية بالبنوك خلال عامين

البنوك العاملة فى السوق المحلية

سيد بدر:



يعتزم البنك المركزى المصرى ميكنة نظام صرف وتسوية شيكات عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وذلك فى إطار إستراتيجيته لتعزيز عمليات الدفع الإلكترونى وخفض تداول النقد فى السوق المحلية.



قال أيمن حسين، وكيل محافظ المركزى لقطاع نظم الدفع، إن النظام الجديد المقرر الانتهاء منه خلال عامين، ويعتمد على الصور الضوئية لصرف وتسوية شيكات البنوك المتعلقة بالأفراد وشركات القطاع الخاص، وفقًا لعدد من المعايير التى تضمن عدم اختراقها.



وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن ميكنة غرفة مقاصة الشيكات تعمل على زيادة كفاءة العمليات المالية، ويأتى فى إطار إستراتيجية الدولة للحد من تعاملات الكاش والتحول إلى مجتمع غير نقدى.



وأوضح حسين، فى تصريحات على هامش مشاركته بمؤتمر التكنولوجيا المالية "سيلمس شمال أفريقيا"، الذى عقد بالقاهرة الأسبوع الماضى، أن «المركزى» يسعى بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة لوضع اللمسات النهائية على مشروع قانون للحد من التعاملات النقدية فى السوق المصرية، تمهيدا لعرضه على الاجتماع المقبل لمجلس المدفوعات القومى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأنهت وزارة المالية مطلع ديسمبر الماضى التعامل بالشيكات الورقية فى تسوية تعاملات الحكومة مع كل الجهات واتجهت إلى الاعتماد على أوامر الدفع الإلكترونى عبر حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.



وأسهمت خطوة «المالية» فى تقليص عدد الشيكات التى تمت تسويتها عبر المقاصة الإلكترونية بنحو %21.8 خلال يناير 2018 لتسجل 745.2 ألف شيك مقابل 953.4 ألفا فى ديسمبر الماضى.



وتدير شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فينانس» الشبكة المالية الحكومية الموحدة، وقال رئيسها إبراهيم سرحان، فى وقت سابق إن عمليات الدفع الإلكترونى على الشبكة نمت بنحو %38 فى الفترة من سبتمبر 2016 إلى الشهر نفسه العام الماضى، بينما ارتفعت قيمة العمليات بنسبة %56.



وعن استعدادات «المركزى» لتدشين أول بنك رقمى فى مصر، قال «حسين» إنه سيتم طرح مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة ومكاتب الاستشارات لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الفكرة عقب الحصول على موافقة المحافظ طارق عامر.



وعلى صعيد مشروعات المركزى لنشر أداة الدفع السريع QR Code، أشار وكيل المحافظ إلى أن كل البنوك التى تمتلك منتج «إم فيزا» أو محفظة الدفع عبر المحمول جاهزة لتطبيق التكنولوجيا الجديدة، بينما منح «المركزى» مهلة 3 أشهر للمصارف غير الجاهزة لتوفيق أوضاعها.



وشدد حسين على أن القطاع المصرفى يسير بخطوات ثابتة نحو ميكنة خدماته، مشيرا إلى أن قرابة %75 من البنوك لديها خدمات الإنترنت البنكى، كما أن أكثر من 10 بنوك تمتلك رخصة تقديم خدمة دفع وتحويل الأموال عبر المحمول.