تأسيس أول شركة حكومية للتسويق الإلكترونى برأسمال 100 مليون جنيه

التسويق الإلكتروني 336

أحمد عاشور:



انتهى تحالف يضم صندوق تحيا مصر، و3 وزارات، من إجراءات تأسيس شركة EG GATE، للتسويق الإلكترونى، برأسمال 100 مليون جنيه.



وقال مصدر مطلع لـ«المال»، إن الصندوق يستحوذ على الحصة الحاكمة فى الكيان الجديد، الذى يعد أول شركة حكومية للتسويق الإلكترونى، ويساهم بها وزارات الطيران، والاتصالات، والسياحة، بحصص تصل إلى %8 لكل منها.



وأضاف أن المرحلة الأولى لرأسمال الشركة، تقدر بحوالى 100 مليون جنيه، ترتفع إلى مليار جنيه، على مدار السنوات الليلة المقبلة. وذلك تأكيدا ً لما انفردت به «المال»، بهذا الخصوص، نهاية نوفمبر الماضى.



أوضح المصدر، أن الشركة ستكون بمثابة انطلاق للترويج والحجز الإلكترونى، وتسعى لمنافسة مواقع الحجز الإلكتروني للفنادق والطيران، مثل «تريفاجو»، كما تساهم فى التسويق للمنتجات الحرفية، وستحصل على عمولة، إلى جانب ترويجها للاقتصاد المصرى.



وتعد شركة EG GATE، ثانى كيان استثمارى حكومى بقطاع الخدمات الإلكترونية، بعد شركة «إبداع»، التى أسستها شركة أيادى للاستثمار، التابعة لبنك الاستثمار القومى، برأس مال مصدر 250 مليون جنيه، وستقوم الشركة الجديدة بالاستثمار فى قطاع الإعلام الرقمى والتكنولوجى، والإعلام التقليدى.