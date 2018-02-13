نتائج جديدة للعملية الشاملة سيناء 2018

خريطة سيناء

بدور إبراهيم:



استمرارا للعملية الشاملة "سيناء 2018" يواصل أبناء الشعب المصرى من مقاتلى القوات المسلحة والشرطة القضاء على البؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب الأسود وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الاتية :



- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (7 ) سيارات خلال محاولة العناصر الارهابية استخدامها للهروب من القوات المكلفة بعمليات التمشيط والمداهمة وتطويق قطاع العمليات .



- القضاء علي خلية ارهابية شديدة الخطورة مكونة من ( 10 ) تكفيريين اثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لاطلاق النيران مع قوات المداهمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت بحوذتهم .



- القبض علي عدد( 400 ) فرد من العناصر الاجرامية والمشتبه بهم منهم جنسيات اجنبية واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .



- ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد ( 6 ) سيارات ، وعدد( 13 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية .



- تدمير عدد (143 ) عشة ووكر ومخزن عثر بداخلهم علي عدد من العبوات الناسفة وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة .



- اكتشاف وتفجير عدد (79 ) عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات ومخزن تحت الارض عثر بداخله علي 10 لغم مضاد للدبابات .



- قيام عناصر حرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير عدد 2 فتحة نفق بابعاد 1,5 متر وبعمق 25 متر تحت سطح الارض ، وعدد 15 حفرة متصلة بخنادق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء .



- إكتشاف وتدمير عدد (9 ) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من 7 اطنان من المواد المخدرة ، وضبط سيارة محملة بأكثر من مليون و200 الف قرص ترامادول مخدر .



وبالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018 نفذت القوات البحرية عدد من الانشطة التدريبيةالبارزة بمسرح عمليات البحر المتوسط بإطلاق عدد 4 صاروخ ارض بحر وسطح بحر وذلك في اطار التدريب علي التعامل مع كافة التهديدات والعدائيات لمياهنا الاقليمية ، فيما واصلت القوات الجوية بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وعناصر حرس الحدود في فرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي .



كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم عدد (479) كمينا ودورية امنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بكافة مدن ومحافظات الجمهورية .



وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة لتخفيف العبء وتلبية المطالب والاحتياجات الاساسية لابناء سيناء بمناطق العمليات ، تم توزيع كميات كبيرة من السلع والمواد التموينية المجانية علي المواطنين بعدة مناطق بنطاق شمال ووسط سيناء ، وذلك في اطار الاجراءات المتخذة لضمان عدم تأثرهم بالجهود المبذولة للقضاء علي الارهاب.



وفي ملحمة قتالية يواصل مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المدنية أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من اجل حماية الوطن وشعبه العظيم .

