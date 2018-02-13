أوكرانيا: حجم التبادل التجاري مع مصر يقدر بنحو 2 مليار دولار

سفير أوكرانيا لدى مصر هينادى لاتى



قال سفير أوكرانيا لدى مصر هينادى لاتى, إن مصر هي الشريك الأساسي لأوكرانيا في العديد من المجالات, خاصة المجال الاقتصادي والسياسي والرياضي, مشيرا إلى حجم التبادلات التجارية الكبيرة بين الجانبين والتي وصلت في عام 2017 إلى حوالي ملياري دولار.



جاء ذلك خلال لقاء السفير الأوكراني مع محافظ الإسكندرية محمد سلطان; لبحث سبل تطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين، وفق بيان



وأشار سفير أوكرانيا إلى أن الإسكندرية تعد من أهم المدن بالنسبة لبلاده بعد القاهرة, مضيفا أنه كانت هناك اتفاقية توأمة تربط الإسكندرية بمدينة الاوديسا الأوكرانية منذ عام 1968, منوها باستعداد الجانب الأوكراني لتجديدها لإحداث التعاون في كافة المجالات وحرص أوكرانيا على توطيد العلاقات مع الإسكندرية.



واقترح السفير إقامة معرض لمدينة الاوديسا يعرض رسومات لتاريخها, مؤكدا أن الإسكندرية دائما مدينة تاريخية تضم وتحتضن جميع الثقافات المختلفة.



وبدوره, رحب سلطان بالسفير, مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين, معربا عن سعادته باستقباله في الإسكندرية لتعزيز وتطوير واستمرار تلك العلاقات في كافة المجالات.



وأشار سلطان إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة الخدمات والتعاون للجالية الأوكرانية بالإسكندرية, مؤكدا أن مصر تربطها بأوكرانيا علاقات قوية, خاصة في المجال السياحي, موضحا أن الإسكندرية تعمل على زيادة نسبة السياحة بها وتطوير كافة وجهاتها لاستقطاب

أكبر عدد ممكن من السياح.



كما رحب المحافظ بإقامة أسبوع للعروض الأوكرانية واستضافة الفرق الثقافية والاستعراضية على أرض الإسكندرية وإرسال الفرق الثقافية إلى أوكرانيا في إطار التبادل الثقافي بين الشعبين.



وأشار إلى أهمية تفعيل وتقوية اتفاقية التوأمة المبرمة بين الإسكندرية وأوكرانيا, خاصة أن الإسكندرية مدينة تجارية وصناعية وبها أكبر ميناء على مستوى الجمهورية ولديها غرفة تجارية تشكل قوة داعمة لها في المجال التجاري والاقتصادي.