نص بيان المتحدث العسكري حول اتهامات هشام جنينة

بدور إبراهيم



أصدرت القوات المسلحة، مساء يوم الاثنين، بيانا بشأن تصريحات المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها



وجاء نص البيان كالتالي:



في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول إحتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى إحتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها ، وتهديده بنشرها حال إتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور ، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها ، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لإجتثاث جذور الإرهاب .



وهو الأمر الذى تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها ، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين .



