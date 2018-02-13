الغبار يطوق مكة وتعليق الدارسة

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جددت السلطات السعودية، تحذيراتها من الحالة الجوية التي تعيشها منطقة مكة المكرمة، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم



وأكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أنه "في ظل استمرار الحالة الجوية الراهنة المتقدمة اليوم، لا بد من توخي الحيطة والحذر في ظل الرياح السطحية التي تتعرض لها محافظات المنطقة ومنها مكة وجدة، عسفان، والجموم والأجزاء المجاورة والطرق السريعة، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية".



وأهاب العقيد سرحان بأصحاب الأعمال الميدانية "عدم الشروع في أعمال خلال فترة ساعات التنبيه المتقدم الصادر من هيئة الأرصاد، المدون بداية من الساعة 09:00 من صباح وحتى الساعة 16:00 اليوم (الثلاثاء)".



وفي وقت سابق من الاثنين أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة يوم الثلاثاء في مدارسها ومحافظاتها التابعة لها، وهي الجموم وبحرة والكامل، نظرا لاستمرار الحالة الجوية علقت الإدارة العامة للتعليم بمكة الدراسة ليوم غد، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

