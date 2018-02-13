قطاع الأعمال: سنغير نشاط بعض الشركات لتتحول لقطاعات مربحة

وزير قطاع الأعمال خالد بدوي

أحمد صبرى



قال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال إنهم ستجهون لتغير نشاط بعض الشركات حتى تستطغ المنافسة وتحقيق الأرباح وتشمل الشركات العاملة فى قطاع السيارات لتتغير إلى قطع الغيار والصناعات المغذية وكذلك شركات التجزئة مثل عمر أفندى وصيدناوى وبعض شركات قطاع الكيماويات.



وأضاف فى لقاء له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc أن هناك شركات اخرى سيتم تطويرها وتوسيعها لتدخل مجال منافسة القطاع الخاص مثل قطاعات الغزل والنسيج حيث سيتم توسيع المصانع وقطاع التأمين من خلال الاستثمار فى الخارج من الوفرة المالية التى تمتلكها تلك الشركات وتوسيع انتاج شركة المصرية للدخان.