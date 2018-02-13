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سيـــاســة
برلماني يشكو من نقص أعداد المدرسين بالعدوة ومغاغا بالمنيا
الثلاثاء 13 فبراير 2018 12:15 ص
وزارة التربية والتعليم المصرية
أخر الأخبار
وزارة التربية والتعليم المصرية
سلوى عثمان
تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن نقص أعداد المدرسين بالعدوة ومغاغا بالمنيا.
وأوضح أن هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين تسيطر على أهالي قرية العدوة بالمنيا بسبب النقص الكبير في المعلمين، والذي حرم أولادهم من تلقي دروسهم داخل المدارس نتاج عدم وجود معلمين، مما تسبب معه أيضا تخفيض الأنصبة من الحصص التعليمية نتاج نقص المعلمين.
وأردف غيتة " بمركز العدوة فقط يوجد عجز 100 مدرس لغة انجليزية، و70 مدرس رياضيات، و60 مدرس دراسات اجتماعية، بمراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية"
وتابع "في الوقت الذي تعاني فيه مدارس مركز العدوة ومغاغا من عجز كبير في المعلمين، نجد هناك تكدس كبير في المعلمين داخل بعض المدارس الأخرى بالمنيا"
وأوضح د. حسين غيتة أن سوء التوزيع للمعلمين نتج عنه تأثر التلاميذ والمستوى التعليمي والذي نتج عنه تخفيض الحصص الدراسية، مما أدى إلى ضعف العملية التعليمية، ونقص شديد فى الجرعة التعليمية بشكل هدد معه أولياء الأمور بالإضراب عن الدراسة إلى أن يتم توفير معلمين.
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