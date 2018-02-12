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نقل وملاحة
قطاع الأعمال: نخطط لتوسيع نشاط شركات النقل البحرى
الإثنين 12 فبراير 2018 11:54 م
ميناء بورسعيد
أخر الأخبار
ميناء بورسعيد
أحمد صبرى
قال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال إنهم يخططون لتوسيع حجم نشاط شركات النقل البحرى واللوجستيات فى منطقة قناة السويس، مؤكدا أن أرباح تلك الشركات وصلت ل4مليار العام الماضي.
وأشار فى لقاء له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أن هناك لجنة أطروحات تم تكوينها للاتفاق على القطاعات التى سيتم طرحها والنسب التى ستقرر لكل شركة، مؤكدا أن ذلك سيتم عبر بنك الإستثمار القومى وسيشمل 10شركات فى المرحلة الأولى.
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