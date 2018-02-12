EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
محامي ونجل عنان: تصريحات جنينة غير صحيحة
الإثنين 12 فبراير 2018 11:30 م
هشام جنينة
أخر الأخبار
هشام جنينة
حسين رجب
قال ناصر أمين محامي الفريق سامي عنان، "أعلن بصفتى محامى الفريق سامى عنان بأن كل ماجاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان هى أقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة ولايمت للواقع بصلة".
وأضاف أمين عبر تدوينة بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نعلن أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامى عنان تؤدى إلى المساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المسألة القانونية والاجتماعية".
وكان جنينة قال أمس في تصريحات إن لدى عنان وثائق تدين قيادات بالدولة موجودة بالخارج
وتابع أن "أية تصريحات لم تصدر من الفريق سامى عنان بشخصه تنسب لاصحابها ولا تعبر عنه بأى حال من الاحوال"
وقال سمير نجل سامي عنان: "ما صرح به هشام جنينه من ادعاءات واكاذيب ضد الجيش المصري ، لا صحة لها وكلفت محامي والدي لتقديم بلاغ ضد هشام جنينه في أقرب قسم شرطة".
وأضاف: "ماصرح به يثبت وجود مخطط إخواني قذر يستهدف إشعال البلاد وإثارة الفتنة، وأن والدي كان شريكا في هذه المرحلة فكيف يدعي كذبا على نفسه والآخرين".
وتابع "والدى ينأي بنفسه عن هذه الأكاذيب ولو كان هذا الكلام صحيحا، لماذا لم يقله بعد يوم أو يومين من قرار استدعاء الفريق سامي عنان وزرت أبي أكثر من مرة وأنه يعامل باحترام بالغ من الجميع، وهشام جنينه بادعاءاته وأكاذيبه يخدم مخططات الإخوان وأعداء مصر"
وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، أن القوات المسلحة تعتزم إحالة هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق لجهات التحقيق بشأن حديث جنينه عن وجود وثائق لدي الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق تدين قيادات بالدولة
ولم يعلق جنينة حتى الساعة على ما ذكره في وقت سابق ضده.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا