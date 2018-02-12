EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير قطاع الأعمال: مشكلة شركات القطاع نتاج سوء إدارة وهيكلة
الإثنين 12 فبراير 2018 11:09 م
وزير قطاع الأعمال خالد بدوي
أخر الأخبار
وزير قطاع الأعمال خالد بدوي
أحمد صبرى
قال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال، إن مشكلة شركات القطاع تتمثل فى سوء الإدارة والهيكلة وهو مايجعلها تخسر الملايين مؤكدا أن الوزارة فى اطار حل مشاكل كل قطاع بشكل خاص .
وأضاف فى لقاء له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc أن هناك 8شركات قابضة 6 منهم تحقق ارباح واثنتان تتكبدان خسائر هما القابضة للغزل والنسيج والقابضة للأدوية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا