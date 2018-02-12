وزير قطاع الأعمال: مشكلة شركات القطاع نتاج سوء إدارة وهيكلة

وزير قطاع الأعمال خالد بدوي

أحمد صبرى



قال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال، إن مشكلة شركات القطاع تتمثل فى سوء الإدارة والهيكلة وهو مايجعلها تخسر الملايين مؤكدا أن الوزارة فى اطار حل مشاكل كل قطاع بشكل خاص .



وأضاف فى لقاء له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc أن هناك 8شركات قابضة 6 منهم تحقق ارباح واثنتان تتكبدان خسائر هما القابضة للغزل والنسيج والقابضة للأدوية.