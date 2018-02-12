القوات المسلحة تخصص أرقاما لتلقي بلاغات المواطنين عن الإرهابيين

القوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم



أعلنت القوات المسلحة مساء يوم الاثنين أنه في إطار جهودها والشرطة للقضاء علي البؤر الارهابية وتأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية تم تخصيص رقمي 16137 و16138 لسرعة التواصل مع المواطنيين وتلقي المعلومات والبلاغات حول العناصر الأرهابية والأماكن المشتبه تواجدهم بها ، وكذا محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود والسواحل المصرية.



وأعابت القوات المسلحة بأبناء الشعب المصري التعاون وتقديم البيانات الدقيقة التي تساعد الأجهزة المعنية في اكتشاف وتتبع وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

