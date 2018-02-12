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اقتصاد وأسواق
لقاء برلماني مرتقب مع OECD بشأن التهرب الضريبى الدولى
الإثنين 12 فبراير 2018 10:30 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
مها أبوودن
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية ، عن لقاء مرتقب بين وفد من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأعضاء مجلس النواب ، بهدف شرح اتفاقية مكافحة نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبى BEBS .
وأكد المنير أن الهدف من هذا اللقاء شرح الاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر العام الماضى، تمهيدا لمصادقة البرلمان عليها ، ودخولها حيز التنفيذ .
قال المنير ان وزارته تهدف الى تقليص حجم اتفاقيات منع التهرب الضريبى الدولى الثنائية من توقيعها على هذه الاتفاقية الدولية ، مع الاستفادة من المعايير الدولية فى مكافحة التخطيط الضريبى الدولى الض
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