لقاء برلماني مرتقب مع OECD بشأن التهرب الضريبى الدولى

البرلمان المصري 2017

مها أبوودن



كشف عمرو المنير نائب وزير المالية ، عن لقاء مرتقب بين وفد من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأعضاء مجلس النواب ، بهدف شرح اتفاقية مكافحة نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبى BEBS .



وأكد المنير أن الهدف من هذا اللقاء شرح الاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر العام الماضى، تمهيدا لمصادقة البرلمان عليها ، ودخولها حيز التنفيذ .



قال المنير ان وزارته تهدف الى تقليص حجم اتفاقيات منع التهرب الضريبى الدولى الثنائية من توقيعها على هذه الاتفاقية الدولية ، مع الاستفادة من المعايير الدولية فى مكافحة التخطيط الضريبى الدولى الض



