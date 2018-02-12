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سيـــاســة
برلمانية تشيد بقانون دعم ورعاية أسر الشهداء
الإثنين 12 فبراير 2018 10:24 م
جنائز عسكرية
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جنائز عسكرية
ياسمين فواز
قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إن قانون دعم ورعاية أسر الشهداء يعتبر جزء بسيط من حق هؤلاء الشهداء.
وأضافت سيلفيا نبيل أنها توافق مبدئيا علي القانون، مشيدة بتعريف الشهيد في القانون وشموليته لكل شهداء الإرهاب من العمليات الإرهابية، وأن الجيش والشرطة هما خط الردع، ولكن الحرب ضد كل مصر وكل المصريين بيعانو مع الإرهاب.
وأشادت نبيل بصندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، ومشاركة الطلاب في الصندوق، وأن يكون هناك احتفالات يحضرها الضباط في المدارس، وأن يقوم الأطفال بالتبرع بأنفسهم، كي يكون لديهم وعي بالتضحيات التي تبذل،
ووجهت التحية إلى المرأة المصرية التي لم تسلم أيضا من الإرهاب، وإلى من استشهدوا جراء تلك العمليات أو فقدوا أبنائهم وذويهم.
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